Süßes Foto: Stefano Zarrella vermisst seinen Bruder Giovanni

Momentan hangelt sich Stefano Zarrella (34) von einem Job zum nächsten. Als leidenschaftlicher Koch und Bäcker ist er besonders in der Weihnachtszeit komplett ausgebucht. Auf Instagram deutet der Italiener nun an, dass er die gemeinsame Zeit mit seinem berühmten Bruder deshalb vernachlässigt hat. In seiner Story postet der Autor ein gemeinsames Urlaubsfoto mit Giovanni Zarrella (46), auf dem sich die beiden innig umarmen. "Vermisse dich, Bruder", schreibt der Influencer zu dem rührenden Schnappschuss und ergänzt außerdem: "Liebe dich."

Für Stefano ist seine Familie eine unglaubliche Stütze. Mama Clementina Zarrella taucht häufig in den Kochvideos des Social-Media-Stars auf und seine Fans freuen sich jedes Mal über die enge Beziehung der beiden. Zuletzt zauberte das Duo eine leckere Lasagne im Netz. "Was für ein schönes Video von euch zusammen. Man sieht, wie viel Spaß ihr dabei hattet!", schwärmte ein Follower in den Kommentaren. Eine andere Userin freute sich: "Deine Mama ist so goldig!"

Auch Giovanni hat dank seiner Karriere als Musiker und Moderator einen vollen Terminkalender. Doch zuletzt machte ihm seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund von Nierensteinen war kurzzeitig unklar, ob eine Ausgabe seiner "Giovanni Zarrella Show" im November stattfinden konnte, allerdings biss der Musiker die Zähne zusammen und hielt durch. Kurz darauf war der "Così sei tu"-Interpret im "Kölner Treff" zu Gast, um seinen Kollegen Roland Kaiser (72) zu ehren. Doch nach einer Stunde musste er den Dreh aufgrund von gesundheitlichen Problemen abbrechen.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und seine Mutter Clementina Zarrella

Getty Images Giovanni Zarrella und Roland Kaiser, Sänger

