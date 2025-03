John Mulaney verrät Details zur Hochzeit mit Olivia Munn

John Mulaney (42) und Olivia Munns (44) Hochzeit war nicht ohne! Der 42-jährige Comedian sprach bei "Jimmy Kimmel Live" über die intime Zeremonie, die über das vierte Juli-Wochenende 2024 im Haus eines Freundes in New York stattfand. Als Trauzeugen hatten die beiden nicht nur einen engen Freund dabei, sondern auch eine besondere Überraschung: Olivias "The Newsroom"-Kollege Sam Waterston übernahm die Rolle des Zeremonienleiters. "Er hatte Olivia irgendwann mal gesagt: 'Falls du irgendwann heiratest, führe ich die Zeremonie durch'", erklärte John.

Doch nicht nur der prominente Trauredner sorgte für unvergessliche Momente. Ihr gemeinsamer Sohn Malcolm, damals zwei Jahre alt, stahl den Eltern mitten in der Zeremonie die Show. In einem kleinen Smoking mit Shorts erschien er nicht nur niedlich, sondern auch sehr direkt: Während der Treueschwüre verkündete er plötzlich lautstark, dass er in genau diesem Moment sein großes Geschäft in seiner Windel verrichte! John nahm es mit Humor. "Ich finde es toll, dass er es uns währenddessen gesagt hat und nicht davor oder danach", scherzt er im Talk. Die intime Hochzeit, die sie nur zu viert feierten, sei genau richtig für das Paar gewesen, betont er weiter.

Für John und Olivia, die seit 2021 ein Paar sind, ist die Hochzeit ein bedeutender Schritt gewesen, der ihre Familie weiter zusammenschweißte. Im September 2024 erweiterte sich diese sogar, als ihre Tochter Méi June via Leihmutter das Licht der Welt erblickte. Olivia teilte die frohe Nachricht mit einem Foto der frischgebackenen Eltern auf Instagram. Dass sie ihr Baby nicht selbst austragen konnte, habe sie erst belastet, gab sie zu. Doch das habe sich geändert, als sie ihre Leihmutter kennenlernte: "Sie zeigte mir so viel Gnade und Verständnis, dass ich wusste, dass ich einen echten Engel gefunden hatte. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin, dass sie unser Baby neun Monate lang beschützt und unsere Träume wahr gemacht hat."

Instagram / oliviamunn Olivia Munn mit ihrem Sohn Malcolm im Dezember 2024

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

