"Make Love, Fake Love"-Spoiler: Ist Karina mit ihm zusammen?

Make Love, Fake Love ist noch gar nicht vorbei, um den Beziehungsstatus von Karina Wagner (29) wird aktuell aber schon viel spekuliert. Auf TikTok kursiert nun ein Video, auf dem eine Frau Hand in Hand mit einem Mann ein Kino in Lüneburg verlässt. Die Fans sind sich ziemlich sicher: Das könnte Karina sein. Aber mit wem ist sie da so vertraut unterwegs? Eine Person, die im selben Kinosaal wie die beiden gesessen haben will, verrät: Es ist keiner der "Make Love, Fake Love"-Kandidaten, sondern Steffen Vogeno! "Ja man, man erkennt es wirklich schlecht, aber sie waren im selben Saal wie wir und wir konnten es gar nicht glauben", schreibt die Userin. Ob es sich wirklich um die zwei handelt, ist nicht bestätigt.

Die TikTok-Nutzerin ist nicht die einzige, die die beiden schon mal gemeinsam gesichtet haben will. "Hab die beiden auch um Weihnachten herum in ihrem Heimatdorf im Rossmann gesehen", kommentiert sie. Ein anderer bemerkt aufmerksam: "Den Pulli [den er trägt], findet man auch auf seinem Insta." Karina und Steffen lernten sich 2023 bei Bachelor in Paradise kennen. Nach viel Hin und Her entschied sich der Are You The One – Reality Stars in Love-Star aber für Tami Nehrbass (31). Mit der Blondine war er knapp ein Jahr zusammen, die Beziehung der beiden endete aber im August vergangenen Jahres.

Zu den Gerüchten äußerten sich bis jetzt weder der einstige Bachelorette-Kandidat noch die Single Lady der aktuellen "Make Love, Fake Love"-Staffel. Noch ist offen, für wen sie sich im großen Finale entscheiden wird – und ob sie dabei einen Single oder einen vergebenen Mann wählt. Ob Karina nach dem Dating-Format mit ihrem Finalisten, als Single oder vielleicht doch wirklich mit Steffen durchs Leben geht, wird sich wohl erst bei der Wiedersehens-Show in einigen Wochen aufklären.

Anzeige Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Tami und Steffen

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige