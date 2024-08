Tami Nehrbass gibt die Trennung von Steffen Vogeno bekannt

Bei Tami Nehrbass (31) und Steffen Vogeno ist alles aus und vorbei. In der vergangenen Bachelor in Paradise lernten sich die beiden Realitystars kennen und lieben und galten seither als absolutes Traumpaar. Doch ganz überraschend gibt die Blondine in ihrer Instagram-Story nun die Trennung bekannt: "Die letzten Wochen waren sehr kräftezehrend und leider kommt es manchmal anders, als man es sich wünscht. Ich musste merken, dass die Liebe alleine nicht ausreicht. [...] Zusammen zu entscheiden, getrennte Wege zu gehen, war eine der schwierigsten [Entscheidungen]. [...] Ich bin unglaublich gebrochen, dass unsere Geschichte nun ein Ende hat." Obwohl Tami und Steffen jetzt nicht mehr als Paar durchs Leben gehen, wünschen sie sich dennoch "beide nur das Beste".

Auch Steffen äußerte sich bereits mit emotionalen Zeilen zu der Trennung von Tami: "Wir haben eine wunderschöne Zeit zusammen erlebt, teilen viele schöne Momente. Leider reicht das manchmal nicht aus." Der Are You The One?-VIP-Star erklärt, dass seine Ex trotz der Trennung weiterhin einen besonderen Platz in seinem Herzen einnehme. Sowohl Tami als auch Steffen machen in ihren Statements im Netz klar, dass sie sich nicht weiter zu der Angelegenheit äußern wollen.

Tami und Steffen lernten sich bei "Bachelor in Paradise" kennen und kamen nach der TV-Show zusammen. Schon in der Datingshow war spürbar, dass Tami und Steffen Feuer und Flamme füreinander sind. Dass es zwischen ihnen mehr als nur ein Flirt ist, machte der Realitystar bei der Übergabe seiner letzten Rose an die Blondine klar: "Mit dir fängt alles an und mit dir hört alles auf. Ich habe dir jede Rose gegeben und auch wenn du es vielleicht nicht hören magst, ich sehe dich als die perfekte Mutter meiner Kinder."

Bachelor in Paradise, RTL Tami und Steffen bei "Bachelor in Paradise" 2023

RTL "Bachelor in Paradise"-Tami und Steffen

