NFL-Star: Zwei weitere Prominente in Diddys Fall beschuldigt

Sean Combs alias P. Diddys (55) Gerichtsverfahren sorgt für neue Schlagzeilen. Die Klägerin Ashley Parham erhebt in einer aktualisierten Klageschrift laut The Sun schwere Anschuldigungen gegen den Hip-Hop-Mogul – und zwei weitere Prominente. Auch der NFL-Star Odell Beckham Jr. (32) und der Komiker Drew "Druski" Desbordes sollen im März 2018 in Kalifornien an ihrer "gewaltsamen Gruppenvergewaltigung" beteiligt gewesen sein. Alle Beschuldigten haben die gegen sie erhobenen Vorwürfe entschieden zurückgewiesen.

Laut der eingereichten Klage soll Druski von Diddy angewiesen worden sein, die Tat auszuführen. Er habe daraufhin "die Klägerin mit Öl/Gleitmittel übergossen" und sie vergewaltigt. Anschließend hätten die drei Männer die Klägerin gezwungen, eine Pille einzunehmen, bevor sie sich nach draußen begaben, um zu rauchen. Die Klägerin behauptet, dass Diddy, Odell und Druski mit ihren Handlungen "körperliche Verletzungen, schweres geistiges und emotionales Leid, Schmerzen, seelische Qualen und den Verlust von Lebensfreude" verursacht haben.

Odell dementierte die Anschuldigung bereits vehement. "Diese Welt macht absolut keinen Sinn. Ich bin von Gott gedeckt. [...] Dieser Name wird reingewaschen werden", verkündete der Ex von Kim Kardashian (44) auf X. Auch Druski wies den Vorwurf als "erfundene Lüge" zurück. "Ich war 2018 keine Person des öffentlichen Lebens – ich war pleite, lebte bei meiner Mutter und hatte zum Zeitpunkt der Anschuldigung keinerlei Verbindungen zur Unterhaltungsindustrie, daher ist die Nennung meines Namens wirklich haarsträubend", erklärte er auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige Anzeige

Getty Images Odell Beckham Jr. im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew "Druski" Desbordes, Comedian