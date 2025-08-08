Kelly Clarksons Songs für und über Brandon Blackstock (†48)

Kelly Clarkson (43) hat ihre Gefühle nach der Trennung von Brandon Blackstock (†48) in ihrem Album "Chemistry" verarbeitet. Besonders die beiden Singles "Me" und "Mine" sorgen für Gesprächsstoff, da sie die emotionale Achterbahnfahrt nach dem Ende einer Beziehung schonungslos offenlegen. "Me" thematisiert das Wiederfinden der eigenen Identität nach einer schwierigen Phase. "Mine", mit den deutlichen Worten "Jemand wird dir zeigen, wie ein Herz benutzt werden kann, so wie du meins benutzt hast", gilt als eine der schärfsten Trennungshymnen der Sängerin. Auch wenn Kelly den Namen ihres Ex-Mannes nicht genannt hat, lassen die Texte und der Zeitpunkt der Veröffentlichung keinen Zweifel an der Inspiration hinter den Songs.

Laut Kelly spiegelt "Chemistry" die vielen Stadien von Trauer und Verlust wider. Jeder Song leuchtet eine andere Facette dieser intensiven Zeit aus. Neben den beiden Singles enthält das Album Titel wie "Red Flag Collector" und "Lighthouse", die ebenfalls auf die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung anspielen. Kelly erklärte in einem Interview mit Entertainment Weekly die Entscheidung, "Mine" und "Me" gleichzeitig zu veröffentlichen: "Ich wollte nicht, dass nur ein Song für eine ganze Beziehung oder ein ganzes Album spricht." Es sei ihr wichtig gewesen, die vielschichtigen Emotionen der Trennung musikalisch auszudrücken.

Brandon, mit dem Kelly zwei Kinder hat, verlor kürzlich den Kampf gegen den Krebs – eine traurige Nachricht, die viele Fans des einstigen Paares bewegte. Nach jahrelangem Leiden konnte er friedlich im Kreise seiner Familie sterben. Obwohl die Ehe der beiden in einer schwierigen Trennung endete, bleibt sie ein prägender Abschnitt in Kellys Leben und inspiriert die Sängerin augenscheinlich noch heute zu ihren künstlerischen Höhenflügen. Die Zuhörer erfahren durch ihre Musik eine intime und ungeschönte Perspektive auf die Höhen und Tiefen einer Liebe, die nicht hielt, aber dennoch Spuren hinterließ.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2013

Getty Images Kelly Clarkson bei der Rock & Roll Hall Of Fame-Aufnahmezeremonie 2024 in Cleveland

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson 2018 in New York