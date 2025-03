So süß turtelt Natalie Portman mit ihrem neuen Partner

Natalie Portman (43) genießt ihr neues Liebesglück in vollen Zügen! Das beweisen nun auch Bilder, die Hola! vorliegen. Auf den Schnappschüssen schlendern die Schauspielerin und ihr neuer Partner Tanguy Destable Arm in Arm durch Paris zum Écoles Cinéma Club, ein Kino für Independent-Filme in der französischen Hauptstadt. Es ist unverkennbar, wie verliebt die beiden sind: Auf den Fotos schmusen die beiden und strahlen bis über beide Ohren. Es ist das erste Mal, dass die beiden Turteltauben gemeinsam gesichtet wurden, seit die Beziehung öffentlich bekannt wurde.

Doch wer ist der Neue an Natalies Seite eigentlich? Tanguy, der unter seinem Künstlernamen Tepr bekannt ist, hat eine beeindruckende Karriere als Musiker und Produzent vorzuweisen. Der gebürtige Franzose begann seine musikalische Laufbahn in einer elektronisch-hiphop-orientierten Band und avancierte später zu einem prägenden Künstler der elektronischen Tanzmusik. Mit seiner Arbeit, darunter Soundtracks für Louis-Vuitton-Shows und Kollaborationen mit internationalen Stars wie Lady Gaga (38), hat er sich einen Namen gemacht. Privat hat er aus seiner früheren Beziehung mit der französischen Schauspielerin Louise Bourgoin zwei Söhne, die 2016 und 2020 geboren wurden.

Für Natalie ist diese Beziehung ein Neubeginn, nachdem ihre Ehe mit Benjamin Millepied (47) im vergangenen Jahr endgültig geschieden wurde. Das Paar, das sich während der Dreharbeiten zu "Black Swan" kennengelernt hatte, war elf Jahre verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder, Aleph und Amalia. Nach den Berichten über Benjamins angebliche Affäre zog Natalie einen klaren Schlussstrich und widmete sich wieder sich selbst und ihrem Wohlbefinden. Ein Insider hatte in der Vergangenheit verraten, dass ihre Freunde sie ausdrücklich ermutigt hätten, sich auf einen neuen Abschnitt einzulassen. Es sieht aus, als hätte Natalie nun diesen Schritt gewagt.

Instagram / tepr_ Tanguy Destable, neuer Partner von Natalie Portman

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millipied, Januar 2015

