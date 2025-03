Neue Liebe: Natalie Portman datet französischen Musiker

Natalie Portman (43) hat einen neuen Mann an ihrer Seite, wie das französische Magazin Voici enthüllt. Demnach ist die Schauspielerin mit Tanguy Destable, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Tepr, zusammen. Der "À cause des garçons"-Produzent ist in seiner Heimat in Frankreich sehr bekannt und hat zwei Kinder mit der Schauspielerin Louise Bourgoin. Wie der Hollywoodstar und der Musiker zueinandergefunden haben, ist nicht bekannt. Bislang haben sich die zwei Turteltauben auch noch nicht selbst zu ihrem Liebesglück geäußert. Die Nachricht kommt rund ein Jahr nach der finalen Scheidung von Regisseur Benjamin Millepied (47), mit dem die Oscarpreisträgerin elf Jahre verheiratet war.

Natalie hatte sich im vergangenen Jahr nach Berichten über eine mögliche Affäre ihres Ex-Mannes getrennt. Die Scheidung wurde im Februar 2024 finalisiert. Über das offizielle Ende ihrer Beziehung soll die 43-Jährige laut einem Informanten von Page Six sehr froh gewesen sein. Die Quelle ergänzte, dass die Leinwandberühmtheit "unglaublich gut aussieht und sich großartig fühlt." Das Ex-Paar hatte sich während der Dreharbeiten zu "Black Swan" kennengelernt und im August 2012 geheiratet.

Seit dem Ende der Ehe wurde Benjamin mehrfach mit jüngeren Frauen gesehen. Viele Fans gingen zu dieser Zeit davon aus, dass Natalie davon gekränkt sein könnte. Ein Insider stellte allerdings gegenüber OK! klar: "Es ist klar, dass Ben sich weiterentwickelt hat und Natalie denkt, dass es an der Zeit ist, dass sie das auch tut." Aus diesem Grund soll die Filmproduzentin sogar ihre Freunde gebeten haben, ihr Dates zu verschaffen: "Und die sind nur zu gerne bereit, die Liebesvermittler zu spielen."

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millipied, Januar 2015

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

