Wie die Mutterschaft Drew Barrymore verändert hat

Drew Barrymore (49) hat in einem Interview offen über ihre Erfahrungen als Mutter gesprochen. Die Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman (46) zwei Töchter, Olive und Frankie. In der "Late Show with Stephen Colbert" erklärte sie, wie sehr die Mutterschaft ihr Leben verändert hat: "Sie sind mein Nordstern, mein Kompass", sagte Drew voller Stolz über ihre Töchter. Weiter fügte sie hinzu, dass sich durch ihre Kinder auch die Bedeutung ihres gesamten Lebens verändert habe. "Es ist verrückt", sagte sie.

Besonders die Geburt ihrer ersten Tochter Olive sei ein entscheidender Wendepunkt gewesen, erklärte die Hollywood-Schauspielerin. Mit Frankie als zweitem Kind habe sich dann ein ganz neues Gefühl der Demut eingestellt. "Ich werde den Moment nie vergessen, als ich erkannt habe, dass ich dazu bestimmt bin, Mädchen großzuziehen", erzählte Drew. Trotzdem fühlte sie sich anfangs unsicher, wie sie als Mutter den Anforderungen gerecht werden könne. "Wenn du nicht in einer perfekten Familie aufwächst, hast du Angst vor einem vermeintlich vorgegebenen Lebensplan", so Drew. Doch allmählich habe sie die nötige Zuversicht erlangt und genieße jetzt jede Minute mit ihren Kindern: "Es ist humorvoll, es ist köstlich und sie sind mein Ein und Alles."

Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "E.T." und "50 erste Dates", hatte selbst keine unbeschwerte Kindheit. Als Teil der berühmten Barrymore-Familie wuchs sie in Hollywood auf und machte schon als Kind einschneidende Erfahrungen, unter anderem mit Suchtproblemen. Dieser Hintergrund treibt sie nun dazu an, für ihre eigenen Kinder einen anderen, stabileren Weg zu schaffen. Ungeachtet der Herausforderungen genießt Drew heute ihr Leben als Mutter: "Ich bin nicht perfekt, aber ich gebe alles und es macht so viel Spaß."

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

ActionPress Drew Barrymore, Schauspielerin

