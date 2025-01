Keine Angst: Drew Barrymore freut sich auf 50. Geburtstag

Drew Barrymore (49) hat im Gespräch mit AARP The Magazine offen über ihren bevorstehenden 50. Geburtstag gesprochen. Die Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin, die am 22. Februar Geburtstag hat, erklärte voller Vorfreude: "Es kann gar nicht schnell genug gehen. [...] Ich habe kein Problem mit dem Älterwerden – das ist die glücklichste Zeit meines Lebens." Für ihren besonderen Tag hat Drew eine Feier im kleinen Kreis geplant: Mit ihren Töchtern Olive (12) und Frankie (10) sowie einigen Freunden möchte sie kochen und entspannen – ganz im Stil einer "richtigen Mittfünfzigerin".

Im Interview sprach Drew außerdem darüber, weshalb sie sich nach ihrer Scheidung von Will Kopelman (46) im Jahr 2016 dazu entschieden hatte, ihre Filmkarriere auf Eis zu legen. "Die langen Drehtage hätten mich von meinen Kindern ferngehalten, und das wollte ich nicht", erklärte sie. Auch das Thema Dating kam zur Sprache. Obwohl ihre Töchter sie dazu ermutigen, wieder jemanden kennenzulernen, lässt die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin es lieber langsam angehen: "Als Kind fühlten sich Männer in meinem Umfeld nicht sicher an, und ich bin wahrscheinlich durch diese Erfahrungen übervorsichtig", so Drew.

Rückblickend seien die letzten zehn Jahre eine prägende Phase für die 49-Jährige gewesen, die sie oft an ihre Grenzen gebracht, ihr letztlich aber auch Frieden geschenkt habe: "Du stellst einfach fest, dass du X Jahre leben wirst, wenn du Glück hast, und ich würde die zweite Hälfte meines Lebens gerne so leben wie die B-Seite einer Platte, nicht auf die gleiche Weise wie die A-Seite." Bei einer Schallplatte befindet sich der Hauptsong meistens auf der A-Seite, auf der Rückseite – also der B-Seite – hingegen gibt es dann ein zusätzliches, manchmal etwas experimentelleres Stück. Mit der Einstellung, dass Alter keine Last ist, sondern ein Gewinn sein kann, inspiriert Drews nicht nur ihre Fans, sondern hofft auch junge Mädchen, zu ermutigen, mit sich selbst im Reinen zu sein. Erst kürzlich teilte sie auch, welche Auswirkungen ihr früher Start in die Schauspielerei für sie hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige Anzeige