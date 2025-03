Fans waren besorgt: Demi Lovato erklärt Zittern in Kochvideo

Bei TikTok teilte Demi Lovato (32) Anfang der Woche ein Video, in dem sie vor der Kamera kochte. Doch was ihren Fans mehr auffiel als das Gericht, waren die zitternden Hände der Sängerin. Ein Fan merkte in den Kommentaren an: "Es macht mir Angst, sie so heftig zittern zu sehen." Der besorgte Fan fiel Demi direkt auf und sie reagierte mit einer Entwarnung: "Ich bin okay! Ich verspreche es!" Dass ihre Hände ein wenig zittrig waren, schien keinen ernsthaften Hintergrund zu haben: Zu Beginn des Videos erklärte die Grammy-Gewinnerin, sie sei nervös gewesen, das ganze Hühnchen zu braten. Und auch die Vorbereitung, bei der sie das Hähnchen präparieren musste, habe sie ein wenig angeekelt.

Abgesehen von dem kurzen Anfall der Sorge unter den Fans sind die meisten aber total begeistert von Demis Fähigkeiten in der Küche. "Ich liebe es, diese Seite von dir zu sehen, Demi. Diese Videos sind unglaublich", freute sich nicht nur ein User. Viele schließen sich dem an und wünschen sich sogar regelmäßig neue Folgen. "Kochen mit Demi. Wir brauchen eine ganze YouTube-Serie", findet ein weiterer Nutzer. Ein dritter schlägt sogar den Bogen zur neuen Kochsendung von Herzogin Meghan (43), die aktuell immer wieder als langweilig abgestempelt wird, und schlägt vor, Meghan durch Demi zu ersetzen: "Vergesst Herzogin Meghan, ich brauche sofort eine Demi-Koch-Show auf Netflix!"

Demi zeigt sich beim Kochen von einer privaten und vor allem nahbaren Seite, die bei ihren Fans offenbar richtig gut ankommt. Das erste Mal, dass die US-Amerikanerin bei TikTok kocht, ist das allerdings nicht. Unter dem Titel "Cooking with Demi" durften ihre Fans sie schon öfter in die Küche begleiten – und Demi scheint an den Videos richtig Spaß zu haben. Hin und wieder ist sogar auch ihr Verlobter Jordan Lutes in den Clips zu sehen. Der Musiker stellte seiner Liebsten im Dezember 2023 die Frage aller Fragen. Eine Hochzeit gab es zwar noch nicht, aber dafür sind die beiden wohl verliebter denn je. Vergangenen Dezember machte Demi ihrem zukünftigen Ehemann bei Instagram eine Liebeserklärung: "Mein süßer Engel, ich liebe dich über alles und kann es kaum erwarten, dich endlich meinen Ehemann zu nennen."

Getty Images Demi Lovato im September 2015 beim iHeartRadio Music Festival in L.A.

Instagram / jutesmusic Jordan Lutes und Demi Lovato

