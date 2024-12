Ein Jahr verlobt: Demi Lovato zelebriert Jubiläum mit Jutes

Demi Lovato (32) und ihr Partner Jordan Lutes sind verlobt – und das auch schon eine ganze Weile. Ganz genau ein Jahr gehen die beiden Musiker nun schon als Verlobte durch die Welt. Dass sie diesen freudigen Tag zelebrieren, lassen sie auch die ganze Welt wissen. In ihrer Instagram-Story teilen die beiden ein Bild von sich: Sie stehen Nase an Nase und grinsen breit, anscheinend kurz vor einem innigen Kuss. Dazu schreibt Demi rührend: "Mein süßer Engel, ich liebe dich über alles und kann es kaum erwarten, dich endlich meinen Ehemann zu nennen. Herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Jubiläum unserer Verlobung, Baby!"

Auch Jordan schreibt zu dem Foto eine süße Nachricht. "Schon ein Jahr mit meinem Lieblingsmenschen verlobt! Ich habe solches Glück und kann es kaum erwarten, dich zu heiraten, Liebling", textet der gebürtige Kanadier. Obwohl die beiden Musiker ihrer Hochzeit in freudiger Erwartung entgegenblicken, haben sie es nicht unbedingt eilig, vor den Altar zu treten. Anfang November erzählte Jordan, der auch unter dem Künstlernamen Jutes bekannt ist, gegenüber People: "Wir versuchen, uns nicht zu stressen. Ich habe das Gefühl, dass viele Hochzeiten stressig sind und sehr schnell sein können."

Der Antrag an sich verlief komplett nach Plan – auch wenn der Songwriter ein paar Mal mit den Tränen kämpfen musste. Im Podcast "The Viall Files" schilderte er, dass er seiner Partnerin einen Song auf seiner Gitarre vorgespielt hat, der mit den Worten "Willst du mich heiraten?" endete. "Im Grunde habe ich ihr Team gebeten, ein paar Dinge vorzubereiten und sie abzulenken. Ich bin ein paar Mal fast in Tränen ausgebrochen", erinnerte er sich. Für die "29"-Interpretin kam der Antrag auf jeden Fall total überraschend.

Instagram / jutesmusic Jordan Lutes und Demi Lovato, November 2024

Getty Images Jutes und Demi Lovato, September 2024

