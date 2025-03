Ice Spice entblößt ihren nackten Po vor Pariser Eiffelturm

Isis Naija Gaston alias Ice Spice (25) sorgt für Schlagzeilen. Die Rapperin ist derzeit für die Pariser Modewoche in die Stadt der Liebe gereist. Doch statt sich mit Haute Couture und Kultur auseinanderzusetzen, erregt sie mit einem gewagten Auftritt die Gemüter. Auf Instagram postet sie ein kurzes Video, in dem sie vor dem berühmten Eiffelturm in einem knappen Outfit die Hüften schwingt. Dabei entblößt Isis ihren Po und kommentiert ihren verruchten Tanz selbstbewusst mit der Bildunterschrift "Thick Again", was auf Deutsch so viel wie "Wieder kurvig" bedeutet.

Ihre Fans machten sich zuletzt Sorgen, nachdem die Musikerin in den vergangenen Monaten immer mehr Gewicht verlor. Viele warfen ihr vor, heimlich auf die Abnehmspritze Ozempic zurückzugreifen. Doch jetzt zeigt sich Isis wieder in altgewohnter Form – und das mit viel Stolz. Möglicherweise zelebriert die Musikerin mit dem Clip nicht nur ihre Kurven, sondern auch einen neuen Song: "Thick Again" könnte der Titel von einem ihrer nächsten Tracks sein. Im Netz kursiert bereits ein entsprechender Audioclip, der Fans auf neue Musik hoffen lässt.

Isis' Karriere ist mit zahlreichen Kontroversen gespickt. Im vergangenen Sommer kursierten Liebesgerüchte um sie und Rapper Central Cee – eine Liaison, die bei den Fans nicht allzu gut ankam, da der Brite zu diesem Zeitpunkt eigentlich an die Influencerin Madeline Argy vergeben war. Kurz darauf schockte Isis mit Fotos, auf denen sie mit Tigerbabys posiert. Die Tierschutzorganisation PETA kritisierte die Aufnahmen scharf. Zuletzt verärgerte die 25-Jährige ihre Fans mit einem Festival-Auftritt, bei dem sie die Bühne nach etwas mehr als fünf Minuten schon wieder verließ.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice Spice, Rapperin, im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice Spice im Juli 2024

Anzeige Anzeige