Rapperin Ice Spice wehrt sich gegen harte Ozempic-Vorwürfe

Isis Naija Gaston alias Ice Spice (24) steht voll und ganz hinter ihrem Körper. Seit einigen Wochen wird der Rapperin unter ihren Social-Media-Beiträgen vorgeworfen, mithilfe des Diabetes-Medikaments Ozempic abgenommen zu haben. Das lässt sie sich allerdings nicht gefallen. Während eines Livestreams auf X stellt Ice Spice klar, was der wahre Grund für ihren Abnehmerfolg ist: "Habt ihr faulen Schl*mpen noch nie etwas von einem Fitnessstudio gehört? Es nennt sich Sport machen, es nennt sich gesund essen, es nennt sich auf Tour sein!"

Die 24-Jährige betont weiter, wie sehr sie sich wünsche, "das Wort Ozempic nie gelernt" zu haben. Doch damit nicht genug: Die "Bikini Bottom"-Interpretin scheint grundsätzlich nicht zu verstehen, warum die Abnehmspritze plötzlich in aller Munde ist. "Oh mein Gott! Was ist Ozempic überhaupt? Was zur Hölle ist das?", macht sie ihrem Ärger Luft. Ice Spice scheint wegen der unangebrachten Anschuldigungen sogar so aufgebracht zu sein, dass sie es wohl beinahe schon bereut, so viel Gewicht verloren zu haben. Abschließend stellt sich die "Barbie World"-Interpretin selbst die Frage, ob es nicht einfacher wäre, "den ganzen Tag zu Hause [zu] sitzen, um dick zu bleiben."

Die Gerüchteküche um Ice Spice' angebliche Ozempic-Abnahme fing an zu brodeln, nachdem sie ein Spiegel-Selfie von sich auf Instagram geteilt hatte. Innerhalb kürzester Zeit füllte sich die Kommentarspalte mit fiesen Zeilen wie "Sieht aus, als würde Ice anfangen zu schmelzen" oder "Die Leute mochten sie wegen ihres Körpers und jetzt ist sie ihn losgeworden." Ein Hater setzte den vorwurfsvollen Kommentaren die Krone auf und schrieb: "Auch das Ozempic wird dich niemals so umwerfend aussehen lassen wie Madz." Damit spielt der Nutzer auf Central Cees Ex-Freundin Madeline Argy an. Ice Spice wurde im Juli nachgesagt, den britischen Rapper zu daten.

Ice Spice im August 2024

Ice Spice im Juli 2024

