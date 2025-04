Läuft da was? Liebesgerüchte um Sauce Gardner und Ice Spice

NFL-Star Sauce Gardner sorgt mit neuen Fotos in den sozialen Medien für Aufsehen – und das liegt nicht nur an dem luxuriösen Rolls-Royce, vor dem er posiert. Auf den Bildern, die der 1,91 Meter große NFL-Spieler auf Instagram teilte, ist auch die Rapperin Ice Spice (25) zu sehen. Schnell brodelte die Gerüchteküche, denn es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen gesehen wurden. In den Kommentaren fragte ein User: "Hat der Bro gerade einen Soft Launch gemacht?"

Bereits im Februar hatten Fans die "In Ha Mood"-Interpretin und den NFL-Profi gemeinsam entdeckt. Ein Clip auf Instagram zeigte die beiden auf einer Rolltreppe – begleitet von Ice Spices Sicherheitsleuten. Zudem sollen sie an dem Tag gemeinsam zu Abend gegessen haben. In den darauffolgenden Wochen und Monaten gab es weitere öffentliche Auftritte des Duos, darunter beim "Coulda Been Love"-Premierenabend von Druski und der Vanity-Fair-Oscars-Party. Besonders auffällig: Ice Spice war laut TMZ sogar bei einem Spiel der New York Jets gesichtet worden, dem Team von Sauce.

Ice Spice hält ihr Privatleben meist geheim, räumte jedoch Mitte letzten Jahres mit den Datinggerüchten um Central Cee auf. Ihre Karriere startete 2021, und sie entwickelte sich seither zu einem der aufsteigenden Stars der Rap-Szene. Sauce, der Cornerback der Jets, glänzt dagegen nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch mit seinem öffentlichen Auftreten – dabei bleibt er ebenfalls zurückhaltend, wenn es um angehende Beziehungen geht. Ob es bei den beiden nur Freundschaft ist oder tatsächlich Gefühle im Spiel sind, bleibt vorerst unklar.

Getty Images Sauce Gardner, Footballspieler in der NFL

Getty Images Ice Spice bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

