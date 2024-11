Tierschutz-Eklat: Ice Spice schockiert mit Tigerbaby-Fotos

Ice Spice (24), eine aufstrebende Rapperin aus New York, posierte bei einem Besuch im umstrittenen Fame Park Zoo in Dubai für Fotos mit exotischen Tieren wie einem Tigerbaby und einem Kuskus. Damit erntet sie nun reichlich Kritik in den sozialen Medien – vor allem von Tierschutzorganisationen wie PETA. Deutschlands größte Tierrechtsorganisation veröffentlichte ein scharfes Statement zu der Aktion der 24-Jährigen und erklärte gegenüber der Daily Mail: "Ice Spices Herz muss eisig kalt sein, wenn sie unterstützt, dass Tierbabys ihren verzweifelten Müttern entrissen werden, nur um für Fotoaufnahmen ausgenutzt zu werden." Die Sängerin solle Tiere aus ihrem nächsten Werbe-Gag heraushalten: "Wilde Tiere wollen in Ruhe gelassen werden und nicht als Requisiten für die Internetpräsenz benutzt werden." Auch in der Kommentarspalte unter besagten Bild-Posts stellte PETA die Rapperin mit ähnlichen Zeilen an den Pranger.

Eingeladen wurde Ice Spice vom Milliardär und Emirati Dr. Saif Belhasa, der den Zoo betreibt. Der Park, der bereits Berühmtheiten wie Lionel Messi (37) und Mariah Carey (55) angezogen hat, gerät einmal mehr in die Kritik von Tierschutzorganisationen wie PETA oder der britischen RSPCA. Berichte, dass Ice Spice auch an einem Tauzieh-Wettbewerb gegen einen Liger, einem Hybrid aus Löwe und Tiger, teilgenommen haben soll, heizten die Debatte weiter an. Diese Aktion gefährde laut Kritikern nicht nur die Sicherheit und Gesundheit des Menschen, sondern stelle auch für das Tier ein enormes Risiko dar. Die Experten argumentierten, dass Tiere nicht für öffentliche Unterhaltung ausgebeutet werden sollten.

Ice Spice, mit bürgerlichem Namen Isis Naija Gaston, ist eine aufstrebende Rapperin, die mit Kooperationen mit Nicki Minaj (41) und Hits wie "Princess Diana" (2023) bekannt wurde. Abseits der Bühne teilt sie gerne Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans und postet regelmäßig in den sozialen Medien. Wegen Instagram-Posts, die sie sehr schlank und trainiert zeigen, musste sich Ice Spice erst vor wenigen Monaten gegen harte Vorwürfe wehren, mithilfe des Diabetes-Medikaments Ozempic abgenommen zu haben. Trotz der aktuellen Kontroverse zeigt sich die Rapperin zumindest im Netz weiter unbeeindruckt von kritischen Kommentaren wie "Hör auf, den Tier-Tourismus zu unterstützen". Die 24-Jährige konzentriert sich hauptsächlich auf ihre Musik und ihre wachsende Fangemeinde.

Getty Images Ice Spice performt bei der Pre-Grammy Gala 2024

Instagram / icespice Ice Spice im August 2024

