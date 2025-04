Ice Spice bestätigt Beziehung zu Sauce Gardner mit Selfie

Isis Gaston alias Ice Spice (25) wird schon seit einigen Wochen mit dem NFL-Spieler Sauce Gardner in Verbindung gebracht. Nun scheint die Rapperin ihre neue Beziehung endlich offiziell zu machen – mit einem süßen Post auf Instagram. Auf dem Foto posiert Isis in einem pinken Trainingsanzug vor einem Badezimmer-Spiegel, während Sauce hinter ihr steht und den Schnappschuss mit dem Handy aufnimmt. Seine Hand wirkt fast so, als würde sie auf ihrer Hüfte liegen – tatsächlich baumelt sie allerdings nur an seiner Seite. Dennoch wirken die beiden sehr vertraut.

Schon im März wurden die Musikerin und der Football-Star dabei erwischt, wie sie nach der legendären Vanity-Fair-Oscars-Party gemeinsam das Gebäude verließen. Noch deutlicher wurde es, als sie kürzlich bei einem hochkarätigen Boxkampf nebeneinander auf der Tribüne saßen. Bisher hatten sich Isis und Sauce allerdings nicht öffentlich zu den Spekulationen um ihren Beziehungsstatus geäußert. Der jüngste Instagram-Post dürfte deshalb vor allem den Fans der beiden als subtiler Hinweis dienen: Zwischen der "Phat Butt"-Interpretin und dem New-York-Jets-Star scheint wirklich mehr zu laufen als nur Freundschaft.

Für Isis ist es die erste offizielle Beziehung seit Langem. Zuvor gab es Gerüchte, dass sie ihren Musikproduzenten RIOTUSA daten soll. Auch mit Rapper Central Cee soll sie Spekulationen zufolge eine kurze Affäre gehabt haben – allerdings zu der Zeit, als dieser mit der Influencerin Madeline Argy zusammen war. Nun scheint sie mit Sauce den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden zu haben.

Ice Spice, Rapperin

Sauce Gardner, Footballspieler in der NFL

