Ozempic? Ice Spice kassiert fiese Hate-Kommentare im Netz

Rapperin Ice Spice (24) liebt es, ihre heißen Kurven zu präsentieren! Mit den neuen Schnappschüssen, die sie auf Instagram teilt, löst sie allerdings keine große Begeisterung bei ihren Followern aus. Vor allem die Taille der "Deli"-Interpretin scheint deutlich schmaler geworden zu sein. Ein Bild, auf dem die Künstlerin in einer schwarzen Leggings und einem kurzen Kapuzenpullover für ein Spiegel-Selfie posiert, steht besonders in der Kritik: "Sieht aus, als würde Ice anfangen zu schmelzen", kommentiert ein Nutzer und will damit augenscheinlich eine witzige Anspielung auf ihren Künstlernamen machen. In einigen Kommentaren wird der "Phat Butt"-Interpretin zudem vorgeworfen, das Diabetes-Medikament Ozempic zu benutzen.

In den sozialen Medien äußern zahlreiche Fans ihre Meinung über die veränderte Figur der 24-Jährigen. "Mädchen, was zur Hölle, warum bist du so schmal?", fragt ein schockierter User. "Sie hat ihre Karriere ruiniert, bevor sie überhaupt angefangen hat", schreibt ein enttäuschter Nutzer und fügt hinzu: "Die Leute mochten sie wegen ihres Körpers und jetzt ist sie ihn losgeworden." In einem Hate-Kommentar heißt es sogar: "Auch das Ozempic wird dich niemals so umwerfend aussehen lassen wie Madz." Damit ist Central Cees Ex-Freundin Madeline Argy gemeint. Ice Spice wurde eine Liaison mit dem britischen Rapper nachgesagt.

Anfang Juli wurde die "Munch (Feelin' U)"-Interpretin gemeinsam mit dem Briten, der bürgerlich auf den Namen Oakley Neil Caesar-Su hört, bei einer Shoppingtour durch London gesehen. Nachdem Spekulationen um eine vermeintliche Beziehung zwischen den beiden Musikern laut geworden waren, stellte Ice Spice jedoch im Interview mit dem Rolling Stone klar: "Wir sind Freunde, seit 'Munch' rauskam. Wir sind einfach wie Zwillinge."

Anzeige Anzeige

Instagram / icespice Ice Spice im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice Spice, Rapperin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich Ice Spice zu den Vorwürfen äußern wird? Ja, ich glaube schon. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de