Empörung bei Event: Ice Spice tritt nur wenige Minuten auf

US-Rapperin Ice Spice (25) hat bei einem Musikfestival an Silvester in Australien für Aufregung gesorgt. Wie Daily Mail berichtet, sollte die 25-Jährige in Brisbane beim Wildlands Festival auftreten, doch ihre Performance verlief alles andere als reibungslos. Berichten zufolge kam die Musikerin mit 25 Minuten Verspätung auf die Bühne, obwohl sie insgesamt nur ein 30-minütiges Zeitfenster zur Verfügung hatte. In ihrem auffälligen Look – einer pinkfarbenen Jacke und ihrer markanten orangefarbenen Perücke – absolvierte sie lediglich zwei bis drei Songs, bevor ihr Mikrofon plötzlich abgestellt wurde. Schließlich verließ sie die Bühne nach einem kurzen Friedensgruß unter den Buhrufen des Publikums.

Die Festivalveranstalter äußerten sich bereits auf Instagram zu den Vorfällen und erklärten, dass sie aus logistischen Gründen strikt am Zeitplan hätten festhalten müssen. Der letzte Act des Abends, der pünktlich um Mitternacht auftreten sollte, sei entscheidend für das Countdown-Event gewesen. Bereits am Samstag hatte Ice Spice bei einem weiteren Festival desselben Veranstalters, dem Beyond The Valley Festival in Victoria, für Ärger gesorgt, als sie ebenfalls stark verspätet auftrat. Fans fordern nun in Kommentaren auf Social Media ihre Streichung aus den kommenden Events in Perth und Adelaide. Kommentare wie "Gib ihren Platz jemandem, der ihn verdient" und "Schließt sie für Perth aus" spiegeln die Enttäuschung vieler Besucher wider.

Ice Spice, die mit bürgerlichem Namen Isis Naija Gaston heißt, ist bekannt dafür, dass sie in der Musikindustrie durch Hits wie "Munch (Feelin’ U)" und Kollaborationen mit Stars wie Nicki Minaj (42) viel Aufmerksamkeit erlangt hat. Die gebürtige New Yorkerin, die sich optisch oft mit platinblonden oder orangefarbenen Perücken präsentiert, hat in der Vergangenheit öffentlich über ihren turbulenten Aufstieg und die Herausforderungen in der Branche gesprochen. Trotz ihrer musikalischen Erfolge, die sie in der internationalen Szene bekannt gemacht haben, werfen die jüngsten Vorfälle in Australien ein Schlaglicht auf Professionalitätsprobleme, die von ihren Fans nicht unbemerkt bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice Spice, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ice Spice im Juli 2024

Anzeige Anzeige