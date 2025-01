Ice Spice entschuldigt sich für kurzen Silvesterauftritt

Isis Naija Gaston alias Ice Spice (25) sucht Vergebung bei ihren Fans. Die Rapperin hätte am Silvesterabend eigentlich eine 30-minütige Show auf dem Wildlands Festival in Brisbane abliefern sollen. Sie kam jedoch zu spät und verließ die Bühne nach knapp fünf Minuten schon wieder – eine herbe Enttäuschung für die Zuschauer. Während eines weiteren Konzerts in Australien wenige Tage später entschuldigte sich Ice Spice für den Vorfall. "Es war mein Geburtstag und es dauert lange, sich wie eine Barbie herzurichten", erklärte die Künstlerin laut Youth Jam auf der Bühne und bat ihre Fans: "Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben."

Am Silvesterabend betrat Isis die Bühne erst 25 Minuten nach Beginn ihrer geplanten Spielzeit. Nach zwei Songs wurde ihr Mikrofon vom Veranstalter abgeschaltet, um das Festival rechtzeitig zum Countdown ins neue Jahr abschließen zu können. Die Festival-Organisatoren machten im Anschluss auf Instagram klar, dass der enge Zeitplan des "stark besetzten Festivals" eingehalten werden musste, damit der nächste Act pünktlich auftreten konnte. Doch das hinderte einige Fans nicht daran, ihren Unmut über die Verspätung und den kurzen Auftritt online zu äußern. Besucher, die teilweise stundenlang angereist waren und bis zu 145 Euro für Tickets gezahlt hatten, fühlten sich enttäuscht und bezeichneten Isis' Verhalten als "respektlos".

Für Isis war die verpatzte Silvestershow wohl der krönende Abschluss eines Jahres voller Kontroversen. Im Sommer gingen Gerüchte um, die 25-Jährige sei die heimliche Affäre von Rapper Central Cee, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich mit der Influencerin Madeline Argy liiert war. Ihre Kollegin und ehemals gute Freundin Cleotrapa warf Isis zudem vor, sie bei einer gemeinsamen Tour ausgenutzt und unfair behandelt zu haben. Im November legte sich die New Yorkerin schließlich mit der Tierschutzorganisation PETA an, da sie in Dubai Fotos mit einem Tigerbaby und anderen exotischen Jungtieren machte.

Getty Images Ice Spice, Rapperin

Getty Images Ice Spice bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

