Leon Goretzka ist zurück in der Nationalmannschaft

Leon Goretzka (30) kehrt überraschend in das DFB-Team zurück. Der FC Bayern München-Star steht nach längerer Abwesenheit wieder im Kader für die bevorstehenden Nations-League-Viertelfinals gegen Italien am 20. und 23. März. Bundestrainer Julian Nagelsmann begründete gegenüber Bild Goretzkas Nominierung: "Der entscheidende Punkt ist bei jedem Spieler, wir bewerten sportlich: Hat er es verdient, dabei zu sein oder nicht? Und dann gibt es nach dieser sportlichen Bewertung immer noch ein paar andere Themen. Leon hat sportlich, finde ich, eine sehr gute Phase, er spielt eine sehr gute Saison und hat sich, finde ich, auch an dem einen oder anderen Punkt gut weiterentwickelt." Der Mittelfeldspieler, der bei der EM im vergangenen Sommer noch nicht mit dabei war, darf sich nun erneut in der Nationalmannschaft beweisen.

Dabei war Goretzkas Karriere zuletzt alles andere als geradlinig. Beim FC Bayern vor der Saison beinahe aussortiert, kämpfte er sich zurück und gehört in der Champions League regelmäßig zur Startelf. Nagelsmann lobte diese Entwicklung und bezeichnete Goretzka als Spieler, der sich sowohl offensiv als auch im Aufbauspiel entscheidend verbessert habe. Neben ihm feiern auch Leroy Sané (29) und Nadiem Amiri ihr Comeback im Nationalteam, während auf dem Platz verletzungsbedingt auf Florian Wirtz (21) und Kai Havertz verzichtet werden muss. Die Rückkehr von Goretzka unterstreicht den Neuanfang, den Nagelsmann zu formen scheint.

Dass Goretzka zuletzt Schwierigkeiten in Verein und Land hatte, ist kein Geheimnis. Sein Rauswurf aus dem DFB-Kader 2023 sorgte für Gesprächsstoff, auch er selbst zeigte sich damals enttäuscht. Seine emotionale Instagram-Reaktion, in der er anmerkte, wie sehr ihn die Nichtberücksichtigung geschmerzt habe, blieb vielen Fans in Erinnerung. Er versprach jedoch, hart zu arbeiten, um wieder zurückzukommen – ein Versprechen, das er offenbar gehalten hat. Seine Entschlossenheit und sein Wille, sich zu beweisen, zeichnen ihn seit jeher aus. Auch in schwierigen Zeiten hat Goretzka wiederholt betont, wie sehr es ihn erfülle, für das Land aufzulaufen.

Getty Images Julian Nagelsmann im September 2024

Getty Images Leon Goretzka, Fußballstar

