"Überraschende Entscheidung": DFB-Kader ohne Leon Goretzka

Damit hat er wohl nicht gerechnet. Im Winter vergangenen Jahres hatte die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Katar große Ziele. Doch die Ernüchterung kam schneller als gedacht: Die Kicker rund um Leon Goretzka (28) schieden nach einer enttäuschenden Gruppenphase noch in der Vorrunde aus. Danach hagelte es Kritik von allen Seiten. Für die anstehenden Freundschaftsspiele gegen Japan und Frankreich verzichtet der Bundestrainer Hansi Flick (58) nun auch auf den Routinier Leon.

Auf Instagram macht er seinem Ärger Luft. "Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein", gesteht der Fußballstar. Für Leon ist sein Ausscheiden wohl nicht ganz nachvollziehbar. "Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen", erläutert er weiter. Doch er akzeptiere die Entscheidung des Trainers und werde weiter jeden Tag hart arbeiten.

Auch die Fans können diese Entscheidung wohl nicht ganz nachvollziehen. "Peinlich von Flick, genau der falsche Zeitpunkt. Aber hoffe, dadurch wirst Du nur noch stärker. Zeig der Welt, was für ein Biest Du bist" und "Was eine Fehlentscheidung von Hansi!", meckern sie in der Kommentarspalte. Einer stellt ernüchtert fest: "Diese Entscheidung macht null Sinn von Flick."

Leon Goretzka, Fußballstar

Leon Goretzka, DFB-Star

Hansi Flick, Fußballbundestrainer

