"Poser": Leon Goretzka zeigt Muskeln und bekommt Netz-Hate

Das hat er sich bestimmt anders vorgestellt. Für den FC Bayern München lief die Saison eher durchwachsen. Nachdem der Rekordmeister sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions League für seine Verhältnisse früh ausgeschieden war, haben die Münchner nur in letzter Sekunde die Meisterschaft gewonnen. Den Sommerurlaub genießt der Bayern-Star Leon Goretzka (28) offenbar dennoch in vollen Zügen. Doch nicht allen scheint sein Auftreten in der Freizeit zu gefallen.

Auf Instagram teilte der Kicker jetzt einige Schnappschüsse aus seinem Sommerurlaub. Gemeinsam mit einem Freund spielt Leon nur in Badehose bekleidet Tischtennis. Eigentlich ein ganz normales Bild – doch einige Nutzer sehen das als Anlass, um einige abwertende Kommentare zu hinterlassen. "Leider ein erneuter 'Peinlich-Freibad-Poser'-Auftritt!" Mit dieser Meinung ist der Follower nicht alleine, denn ein anderer ergänzt: "Du bist so ein lächerlicher Poser geworden!"

Es gibt allerdings auch viele positive Kommentare. Neben zahlreichen Herz- und Flammen-Emojis stellt ein User fest: "Hammer Body!" Zwei andere User schreiben völlig verzückt: "Wow! Diese Berge von Muskeln!" und "Was für ein Mann! Ich kann nicht aufhören, zu starren!"

Getty Images Leon Goretzka, Fußballstar

Getty Images Leon Goretzka, DFB-Star

Getty Images Leon Goretzka, März 2023

