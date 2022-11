Mit Abstand: Das ist der heißeste Fußballer der Nationalelf

Die Fußball-WM 2022 startet am kommenden Sonntag in Katar. Anfang November wurde bekannt gegeben, wer Deutschland in diesem Jahr an die Spitze der Tabelle führen soll. Zuletzt hat sich Deutschland im Jahr 2014 den Titel erkämpft. Wer in den kommenden Spielen am meisten punkten kann, wird sich zeigen. Doch wer hat optisch die Nase vorn? Promiflash-Leser haben abgestimmt und finden einen DFB-Kicker eindeutig am hottesten.

Laut einer Promiflash-Umfrage fanden die meisten offensichtlich Kevin Trapp (32) am heißesten. Von 2.573 Teilnehmern (Stand 17. November 2022, 8:45 Uhr) voteten 31,6 Prozent (814 Votes) für den 32-Jährigen. Mit einem großen Abstand und 17,2 Prozent (44 Votes) der Stimmen konnte Leon Goretzka (27) sich auf den zweiten Platz vorkämpfen. Obwohl nach dem zweiten Treppchen viel Luft bleibt, konnte Joschua Kimmichs Lächeln ihm den dritten Platz mit 7,4 Prozent (190 Votes) verschaffen.

Einer der Kicker konnte mit seinem Aussehen wohl gar nicht überzeugen. Auf dem letzten Platz landete Lukas Klostermann (26) mit 0 Prozent (1 Vote). Aber auch andere Spieler konnten nicht so wirklich mit ihrem Äußeren punkten. Mit 0,1 Prozent (3 Votes) liegt Armel Bella-Kotchap und mit 0,2 Prozent (4 Votes) Karim Adeyemi nur knapp vor Lukas.

Getty Images Leon Goretzka, deutscher Fußballer, 2022

Getty Images Joshua Kimmich, Pressekonferenz 2022

Getty Images Lukas Klostermann bei Pressekonferenz, 2022

