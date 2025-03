Sydney Sweeney lebt wohl aktuell getrennt von Verlobtem

Lässt Sydney Sweeney (27) etwa ihre Verlobung platzen? Laut Berichten von TMZ hat die Schauspielerin ihre gemeinsame Wohnung mit ihrem Verlobten Jonathan Davino schon im Februar verlassen. Stattdessen residiert Sydney aktuell im luxuriösen Beverly Hills Hotel – und zwar ganz allein. Während ihres Aufenthalts wurde sie allerdings häufiger in Begleitung eines Bodyguards und von Freundinnen gesichtet. Das Paar war zuletzt Anfang des Jahres zusammen gesehen worden.

Sydney und Jonathan, die seit 2018 zusammen und seit 2022 verlobt sind, hatten eigentlich bald den Bund fürs Leben schließen wollen. Ursprünglich war für Mai 2024 eine Zeremonie geplant gewesen, doch nun scheint sie auf Eis zu liegen. Vor rund drei Wochen hatte Sydney angekündigt, ihre Hochzeit zu verschieben, was laut offiziellen Angaben auf ihren vollen Terminkalender zurückzuführen sei. Da ihre beruflichen Verpflichtungen zuletzt stark zugenommen haben, ließ die Euphoria-Darstellerin verlauten, dass ihre Karriere momentan Priorität habe. Insider vermuten nun jedoch, dass die Verschiebung der Hochzeit und die räumliche Distanz auf tiefere Probleme in der Beziehung hindeuten könnten.

Sydney hat in der Vergangenheit immer wieder über ihre Beziehung mit Jonathan gesprochen. Sie schwärmte von der Unterstützung, die sie von ihm beruflich und privat erfahre, stellte jedoch auch klar, dass sie stolz auf ihre Unabhängigkeit sei. In einem Interview mit Glamour erklärte die 27-Jährige: "Man kann in einer gesunden Beziehung sein und trotzdem erfolgreich sein, ohne den Mann zu brauchen."

Getty Images Sydney Sweeney im Februar 2025

MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney in Paris, 2024

