Finanziell abhängig? Sydney Sweeney räumt mit Gerüchten auf

Sydney Sweeney (27) steht auf eigenen Beinen. Immer wieder wird der Schauspielerin allerdings unterstellt, sie lasse sich von ihrem 13 Jahre älteren Verlobten Jonathan Davino finanziell unterstützen. Von diesen Gerüchten hatte der "Euphoria"-Star nun genug und räumte im Interview mit Glamour auf: "Ich würde gerne die Dinge richtigstellen. Ich bin eine sehr erfolgreiche, unabhängige Frau, die wirklich hart gearbeitet hat." Sie habe alles selbst erreicht und trage die finanzielle Sorge für sich selbst und ihre Familie auf ihren eigenen Schultern, erklärte Sydney voller Stolz.

Dennoch freue sie sich, mit Jonathan beruflich an einem Strang zu ziehen. "Wir sind Teamkollegen. Wir sind zusammen im Geschäft. Und wir wollen, dass der andere Erfolg hat", betonte Sydney. Dass wegen des Altersunterschiedes angenommen wird, sie lasse es sich mit dem Geld ihres Verlobten gut gehen, störe sie. Die "Wo die Lüge hinfällt"-Darstellerin machte daher deutlich: "Man kann in einer gesunden Beziehung leben und auch sehr erfolgreich sein, ohne den Mann zu brauchen."

Das Thema finanzielle Unabhängigkeit sei gerade für Sydney besonders groß. "Ich komme aus einer Familie, in der ich gesehen habe, wie meine Eltern alles verloren haben und ich habe große Angst davor. Diese Angst wird immer in mir stecken", schilderte sie. Wegen dieser Erfahrungen sei sie im Erwachsenenalter besonders sparsam und versuche, möglichst clever zu investieren – zum Beispiel in Immobilien.

MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney in Paris, 2024

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

