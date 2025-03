Kuss mit Maura: Danny Jones' Ehefrau wohl zutiefst verletzt

Danny Jones sorgt aktuell für Schlagzeilen – allerdings nicht musikalischer Natur. Berichten zufolge hatte der Sänger der Band McFly bei einer Afterparty der BRIT Awards einen betrunkenen Kuss mit der Reality-TV-Bekanntheit Maura Higgins. Die Situation scheint nicht ohne Konsequenzen zu bleiben: Seine Ehefrau Georgia Jones (36) sei angeblich zutiefst verletzt und wolle sich nun auf ihren siebenjährigen Sohn Cooper fokussieren. "Sie liebt Danny, aber sie ist verletzt. Georgias Priorität ist und wird immer ihr Sohn Cooper sein. Sie möchte ihn vor dem Wahnsinn schützen", erklärte ein Insider gegenüber MailOnline.

Georgia soll alle geplanten Arbeitstermine abgesagt haben, darunter auch einen gemeinsamen Auftritt mit Kelsey Parker (35) bei der Veranstaltung The Baby Show in London. Um ihren Sohn vor dem medialen Trubel zu schützen, habe sie sich vorerst zurückgezogen. Eine weitere Quelle plauderte gegenüber Mirror aus, dass die ehemalige Miss England trotz ihres oft verzeihenden Wesens an ihren Grenzen gekommen und der Kuss möglicherweise "ein Schritt zu viel" gewesen sei. Besonders das Interesse der Öffentlichkeit mache ihr in der momentanen Situation zu schaffen: "Georgia kämpft momentan. Sie muss die Umstände nicht nur bewältigen, sondern dies auch öffentlich tun. Sie wurde gedemütigt. Die Menschen vergessen schnell, dass inmitten dieses Chaos ein Kind steckt."

Maura und Danny hatten sich zuvor bei der britischen Ausgabe des Dschungelcamps näher kennengelernt und trafen bei einer Party im Rahmen der BRIT Awards erneut aufeinander. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, war sogar zu sehen, wie die beiden einen Kuss austauschten. Später am Abend seien sie dann getrennt voneinander in ihre jeweiligen Autos gestiegen und hätten die Party verlassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Georgia und Danny Jones im November 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Maura Higgins bei den Brit Awards 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige