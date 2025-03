Datet Tiger Woods jetzt Donald Trumps Ex-Schwiegertochter?

Tiger Woods (49) soll Berichten zufolge eine neue Frau an seiner Seite haben: Vanessa Trump (47), die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (47). Wie unter anderem People berichtet, soll sich der Golfer seit einigen Monaten heimlich mit Vanessa treffen. Auch die Kinder der beiden scheinen sich schon zu kennen: Kai Trump (17), Charlie Woods und Sam Woods besuchen nämlich dieselbe exklusive Schule in Palm Beach, Florida.

Vanessa und Tiger sollen sich seit kurz vor Thanksgiving treffen – und das oft bei dem Golfer zu Hause auf Jupiter Island. "Sie lieben es, einfach zusammen zu sein, Abendessen zu genießen und sich zu unterhalten", erklärte eine Insiderin laut der Daily Mail. Dass Vanessa Golfsport liebt, könnte die Verbindung zusätzlich stärken. Ihre Tochter Kai ist ebenfalls eine ambitionierte Golferin, ähnlich wie Tigers Sohn Charlie.

Vanessa, deren Ehe mit Donald Jr. im Jahre 2018 geschieden wurde, führt seitdem ein zurückgezogenes Leben. Sie wuchs in den besten Kreisen New Yorks auf, arbeitete in den 1990er Jahren als Model. Nach ihrer Scheidung soll sie laut diverser Medienberichte einen großzügigen Vergleich erhalten haben. Mit Tiger hat sich die fünffache Mutter definitiv wieder einen sehr vermögenden Partner gesucht.

Instagram / kaitrumpgolfer Kai Trump und ihre Mutter Vanessa Trump, Februar 2025

Larry Busacca/Getty Images Donald Trump Jr. und Vanessa Trump

