Nun ist die Entscheidung gefallen. Monatelang soll es in der Ehe des Präsidentensohns Donald Trump jr. (40) und seiner Frau Vanessa (40) gekriselt haben. Weil er zusammen mit seinem Bruder Eric (34) während der Präsidentschaft des Vaters Donald (71) das Familienunternehmen führt, hat er wenig Zeit für seine Frau und die fünf gemeinsamen Kinder. Eigentlich wollte sich das Paar durch diese schwierige Lebensphase kämpfen. Jetzt reichte Vanessa aber doch die Scheidung ein.

Wie TMZ berichtet, habe die Blondine nach 13 Jahren Ehe bei einem New Yorker Gericht die Scheidung beantragt. Dem Vernehmen nach soll sich das Paar bereits über viele Details einig sein, beispielsweise über die Aufteilung des Besitzes oder das Sorgerecht. Ein Insider verriet zudem, dass die Familie ihres Mannes einer der Trennungsgründe sei: "Sie hasst Politik und er ist die ganze Zeit weg." Aber auch der Präsidentensohn sei nun erleichtert über diesen Schritt.

Zunächst hatten Stimmen aus dem Umfeld des Paares beteuert, dass die beiden trotz ihrer Differenzen weiterhin an der Ehe festhalten wollten: "Donald junior und Vanessa haben mit einigen Problemen zu kämpfen, aber sie sind noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem sie sich scheiden lassen wollen", gestand kürzlich ein Bekannter gegenüber PageSix. Dieser Punkt scheint nun doch erreicht.

Instagram / donaldjtrumpjr Donald Trump jr., seine Frau Vanessa Trump und ihre Kinder

Rob Carr/Getty Images Das Ehepaar Trump Junior auf dem Amtseinführungsball von Donald Trump Senior

Jeff Swensen/Getty Images Donald Trump jr. und Vanessa Trump

