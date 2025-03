Erster Teaser: So wild wird neue "Temptation Island"-Staffel

Am 20. März startet Temptation Island in eine neue Runde. Die erstmals fünf Paare sowie die Verführer und Verführerinnen wurden bereits bekannt gegeben. Jetzt bekommen die Fans der Reality-TV-Show schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Episoden. Den Trailer, der auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats veröffentlicht wurde, läutet Moderatorin Lola Weippert (28) mit den Worten "Es wird wild" ein. Und damit hat sie offenbar nicht zu viel versprochen. Denn schon in den ersten Sequenzen des Teasers wird gefeiert und eng aneinandergeschmiegt getanzt, bis der Arzt kommt.

In einer Szene kommt es sogar zum innigen Kuss. Um wen es sich dabei genau handelt, ist nicht einwandfrei zu erkennen. Die Tattoos des Herren deuten jedoch darauf hin, dass es Verführer Alexander und eine der vergebenen Frauen sein könnten. So viel steht zumindest fest: Mit diesem Fremdknutscher ist der Stress vorprogrammiert. Bei einfachen Küssen bleibt es womöglich aber nicht. "F***, nein. Die haben gef****", platzt es aus einer Verführerin heraus, als in der Männervilla Ausschnitte aus dem Haus der Frauen gezeigt werden.

Ob es in der Frauenvilla tatsächlich zum Seitensprung kam, können Reality-TV-Liebhaber ab dem 20. März bei RTL+ verfolgen. Viele Fans können es offenbar kaum noch abwarten, bis die Sendung wieder startet. "Ai ai ai, Stress vorprogrammiert", "Freue mich schon" und "Eskalation, wuhu", lauten nur einige vorfreudige Kommentare auf Instagram. Doch es gibt auch kritische Stimmen unter den Usern im Netz. Viele haben nämlich das Gefühl, dass es sich bei den teilnehmenden Paaren nicht mehr um echte Beziehungen handelt. "Nur noch zum Betrügen da das Format, wenn es überhaupt dort Paare gibt", meint ein Nutzer – und auch ein anderer findet: "Wieder 'ne Fake Show. Als ob man in echt so unloyal ist, niemals!"

RTL Alexander, Verführer bei "Temptation Island"

RTL Paare von "Temptation Island", Staffel sieben

