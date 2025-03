Premiere: Es wird ein fünftes "Temptation Island"-Paar geben

Es gibt unerwartete Neuigkeiten bei der kommenden Staffel von Temptation Island: Es werden nicht wie gewohnt vier Paare, sondern fünf in der Show dabei sein! Wie der offizielle Instagram-Kanal der Sendung nun in einem neuen Post verkündet, schließen sich Natalie und Patrick dem Cast an. Die beiden lernten sich auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes kennen – damals war Natalie allerdings noch in einer Beziehung. Erst zwei Jahre später ließ es zwischen den beiden ordentlich Funken sprühen und sie wurden schließlich ein Paar. Mittlerweile leben sie gemeinsam mit ihrem Hund in Marbella.

Die Fans der Sendung sind schon jetzt begeistert von der Neuigkeit. So schwärmt ein User unter dem Post: "Ich hab mir immer schon ein fünftes Paar gewünscht!" "Temptation Island" gilt als Beziehungstest der Extreme, bei dem die Kandidaten in getrennten Villen auf Verführer und Verführerinnen treffen. Die Frage, ob die Liebe dies übersteht, ist das zentrale Thema der Show. Neben dem fünften Liebespaar sind auch Danka und Kevin aus Südlohn, Hillary und Jamy aus Hamburg, Raffaela und Jeremy aus der Nähe von Stuttgart sowie Saskia und Enrico aus Duisburg am Start. Ab dem 20. März können Zuschauer die neuen Folgen auf RTL+ sehen.

Die Verführer und Verführerinnen, die den Paaren das Leben schwer machen sollen, wurden bereits bekannt gegeben. Jade Übach (30), bekannt aus Der Bachelor und Big Brother, ist Teil des Verführungsteams. Sie erklärte gegenüber dem Sender selbstbewusst: "Ich flirte sogar bei Aldi an der Kasse." Neben ihr will auch das Go-Go-Girl Vanessa aus Leipzig die Herzen der vergebenen Männer ins Wanken bringen. Mit Lapdances plant sie, die Boys für sich zu gewinnen. Auch Leticia, die Filialleiterin aus Ravensburg, zeigte sich bereit, ihre Verführungskraft an den Mann zu bringen. Laut RTL hat sie "keine Hemmungen" und ist gespannt darauf, "wie weit der Mann gehen würde." Nicht zuletzt nimmt das OnlyFans-Model Leonie den Verführungs-Job ernst. Aus Amberg kommend, ist sie sogar offen für die Liebe, "wenn es der Richtige ist."

RTL Paare von "Temptation Island", Staffel sieben

RTL Jade Übach, Realitystar

