Das sind die Verführer der neuen "Temptation Island"-Staffel

Am 20. März geht der härteste Beziehungstest Deutschlands in eine nächste Runde: Die neue Temptation Island Staffel geht los. Auch in diesem Jahr stellen vier Paare ihre Beziehung auf eine harte Probe. RTL gibt nun bekannt, welche Verführer und Verführerinnen versuchen werden, die Vergebenen um den Verstand zu bringen. Jeweils zwölf Frauen und Männer stellen sich der verführerischen Herausforderung. Neben vielen neuen Gesichtern dürften waschechte Reality-Fans auch den ein oder anderen wiedererkennen. So wird unter anderem Jade Übach (30), bekannt aus Formaten wie Der Bachelor oder Big Brother, in diesem Jahr zur TV-Verführerin. "Ich flirte sogar bei Aldi an der Kasse", begründet Jade ihre Entscheidung gegenüber dem Sender.

Neben Jade will auch das Leipziger Go-Go-Girl Vanessa die vergebenen Männer um den Verstand bringen. Ihre Strategie ist es, mit Lapdances bei den Boys zu punkten. Auch Leticia, eine Filialleiterin aus Ravensburg, hat sich für "Temptation Island" keine Grenzen gesetzt. "Sie hat keine Hemmungen und würde einfach schauen, wie weit der Mann gehen würde", gibt RTL an. Das OnlyFans-Model Leonie geht ihren Job als TV-Verführerin mit vollem Einsatz an: Die Ambergerin ist sogar offen, sich zu verlieben, "wenn es der Richtige ist."

Auch bei den männlichen Verführern lassen sich bekannte Gesichter finden. So will der SixxPaxx-Tänzer Marvin Manson, der bereits bei Fame Fighting in den Ring stieg, die Frauen in Versuchung bringen. Dabei setzt der Tänzer auf Rhythmusgefühl und seinen Charakter. Marvin ist jedoch nicht der einzige Sportler. Auch der Basketballer Jordan will die vergebenen Ladys um den Verstand bringen. Dabei setzt er auf seine natürliche Anziehungskraft. Die Kellner Yanni und Kenan wollen die Frauen mit ihrer offenen Art von sich überzeugen, während Feuerwehrmann Romano mit seinem Job punkten will.

RTL Leonie, "Temptation Island"-Verführerin

RTL Marvin Manson, "Temptation Island"-Verführer

