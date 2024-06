Normani verrät: Arbeitet Fifth Harmony an neuer Musik?

Seit einigen Monaten wird über ein mögliches Comeback von Fifth Harmony spekuliert. Doch arbeitet die Band rund um Ally Brooke (30), Normani Kordei, Lauren Jauregui (27), Dinah Jane und Camila Cabello (27) aktuell wirklich an neuer Musik? Ex-Bandmitglied Normani bringt nun Licht ins Dunkel. "Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich wüsste", erklärt sie im Interview mit Billboard. Dennoch wolle sie eine Reunion nicht ausschließen. "[Aber] ich sehe das definitiv als eine Möglichkeit für die Zukunft. Das wäre mit Sicherheit ein besonderer Moment", ist sich die "Motivation"-Interpretin sicher.

Aktuell scheint Normani auch keine Zeit für ein Fifth-Harmony-Comeback zu haben. Am Freitag veröffentlicht die Sängerin ihr erstes Solo-Album "Dopamine". Auch die anderen Bandmitglieder scheinen derzeit mit ihren jeweiligen Musikkarrieren beschäftigt zu sein. "Ich konzentriere mich im Moment wirklich auf meine eigene Musik. Ich stehe kurz davor, dieses Jahr ein Album herauszubringen, und ich habe auch gerade ein paar Songs veröffentlicht", verriet Lauren in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Fifth Harmony waren 2012 in der amerikanischen Castingshow "The X Factor" zusammengestellt worden. Nach der Sendung hatten sie mit Songs wie "Worth It" oder "Work from Home" die internationalen Charts gestürmt. 2016 war Sängerin Camila überraschend aus der Band ausgestiegen. Zwei Jahre später gaben die anderen Mädels eine Pause auf unbestimmte Zeit bekannt.

Getty Images Dinah Jane, Ally Brooke, Normani Kordei und Lauren Jauregui von Fifth Harmony

Getty Images Fifth Harmony im August 2013

