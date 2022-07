Camila Cabello emotional zu zehntem Fifth-Harmony-Jubiläum

Camila Cabello (25) schwelgt in Erinnerungen. 2012 erlangte die Sängerin als Teil der bei The X Factor gegründeten Band Fifth Harmony weltweit an Bekanntheit. Vier Jahre später kehrte sie der erfolgreichen Girl-Group jedoch den Rücken. Seit 2017 ist die gebürtige Kubanerin auch als Solo-Künstlerin erfolgreich. Dennoch denkt sie hin und wieder auch an ihre Zeit mit ihren Bandkolleginnen zurück. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Fifth Harmony teilte Camilla nun ein paar rührende Worte.

"Zehn Jahre sind seit dieser verdammt wilden Fahrt vergangen. Verrückt, wenn man bedenkt, dass wir uns kaum kannten, als dieses Bild aufgenommen wurde, und dass die Reise, auf die wir uns begeben würden, unser Leben für immer verändern würde", schrieb die 25-Jährige auf Instagram zu einem Schnappschuss von sich und ihren ehemaligen Bandkolleginnen, der sie während ihrer Teilnahme an "The X Factor" zeigt.

Trotz der schönen Momente, die sie gemeinsam mit den anderen Girl-Group-Mitgliedern erlebt hatte, könne sich Camila nicht vorstellen, wieder Teil einer Band zu sein. Im Interview mit James Corden (43) bei "The Late Late Show with James Corden" stellte sie klar, dass sie es bevorzuge, Entscheidungen alleine treffen zu können.

Anzeige

Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2014

Anzeige

Getty Images Fifth Harmony im Dezember 2012

Anzeige

Getty Images Fifth Harmony im August 2013

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Camila noch gerne an ihre Zeit mit Fifth Harmony erinnert? Ja, warum sollte sie das nicht tun? Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de