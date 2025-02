Superselten: Jack Nicholson zeigt sich in der Öffentlichkeit

Jack Nicholson (87), eine der bekanntesten Hollywood-Legenden überhaupt, hat seine Fans mit einem öffentlichen Auftritt überrascht. Bei der Jubiläumsshow zum 50. Geburtstag der beliebten Comedyshow "Saturday Night Live", die live von NBC übertragen wurde, saß der Schauspieler im Publikum, wie verschiedene Clips im Netz beweisen. Er hatte sogar einen kleinen Einsatz: Der Fanliebling kündigte den Auftritt von Adam Sandler (58) an. "Ladies and Gentlemen, Adam Sandler", sagte er mit seiner ikonischen Stimme in die Kamera. Der Hollywoodstar trug einen schwarzen Smoking, ein Barett mit Yankees-Logo und lila getönte Brillengläser, neben ihm saß seine Tochter Lorraine (34).

Adam konnte seine Begeisterung nicht verbergen und erwiderte direkt auf der Bühne: "Applaus für Jack, Baby! Jack hat es heute Abend zu uns geschafft! Ich liebe dich, Bruder." Beide kennen sich aus ihrer Zusammenarbeit an der Komödie "Die Wutprobe" aus dem Jahr 2003. Für den US-Amerikaner war dieser Auftritt einer von ganz wenigen innerhalb der letzten Jahre. Zuletzt war er Anfang 2023 bei einem Spiel der Los Angeles Lakers am Spielfeldrand gesehen worden, als er Lakers-Star LeBron James (40) herzlich umarmte.

Privat ist der 87-Jährige bekannt für die enge Beziehung zu seinen Kindern, insbesondere zu seiner Tochter Lorraine, die ihn auch bei seinem "SNL"-Auftritt begleitete. Lorraine hatte kürzlich in den sozialen Medien einen seltenen Einblick in das Familienleben der Hollywood-Ikone gewährt. Die Beitragsreihe, die sie mit dem Titel "The giving season" auf Instagram teilte, zeigt unter anderem ein rührendes Bild, auf dem Lorraine sich liebevoll an ihren Vater schmiegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Nicholson und Tochter Lorraine Nicholson

Anzeige Anzeige

Instagram / lnicholson Lorraine Nicholson und Jack Nicholson

Anzeige Anzeige