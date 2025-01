Jack Nicholsons Tochter teilt gemeinsamen Schnappschuss

Der Schauspieler Jack Nicholson (87) ist dafür bekannt, sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch kürzlich gewährte seine Tochter Lorraine Nicholson (34) auf Instagram einen Einblick in die private Seite der Hollywood-Legende. In einem Post mit dem Titel "The giving season" teilte sie eine Reihe von Bildern aus der Weihnachtszeit – darunter auch ein rührendes Foto von sich und ihrem berühmten Vater. Auf dem emotionalen Schnappschuss schmiegt sich Lorraine liebevoll an den dreifachen Oscar-Preisträger.

Inspiriert von ihrem Vater fand auch Lorraine ihren Weg ins Schauspielgeschäft. Sie war unter anderem in Filmen wie "The Princess Diaries 2: Royal Engagement" und "Soul Surfer" zu sehen. In einem Interview mit Us Weekly erklärte sie, wie wichtig ihr Vater für sie als Mentor sei: "Ich gehe ins Familiengeschäft, weil wir uns so nahestehen und er eine solche Inspiration ist." Jack selbst sprach 2010 in einem Gespräch mit AARP The Magazine liebevoll über seine Kinder. Er wolle ein Vorbild für sie sein, ohne ihnen zu viel Druck aufzuerlegen: "Es ist ihre Zeit, herauszufinden, wer sie sind." Neben Lorraine wurde Jack in den 90er-Jahren auch Vater ihres jüngeren Bruders Raymond Nicholson. Die beiden Kinder stammen aus seiner Beziehung mit der Schauspielerin und dem Model Rebecca Broussard. Insgesamt hat der Schauspieler sechs Kinder aus verschiedenen Beziehungen.

Jack, bekannt für seine ikonischen Rollen in Filmen wie "The Shining" und "Einer flog über das Kuckucksnest", lebt ein eher zurückgezogenes Leben. In letzter Zeit sorgte vor allem seine Tochter Lorraine mit persönlichen Erzählungen über ihre ungewöhnliche Hollywood-Kindheit für Aufsehen. In einem Essay für Vanity Fair beschrieb sie etwa ihre Besuche in Hugh Hefners (✝91) Playboy Mansion, die für sie als Kind normal erschienen: "Ich wusste, dass das Anwesen nicht für Kinder gedacht war, aber ich stellte keine Fragen." Jack selbst gewährt selten private Einblicke in sein Leben, doch das kürzlich geteilte Familienfoto zeigt, dass der Oscar-Preisträger die gemeinsame Zeit mit seinen Kindern sehr genießt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Nicholson und Sohn Ray beim Lakers-Spiel in Los Angeles, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige