Anjelica Huston hielt Krebsdiagnose sechs Jahre lang geheim

Anjelica Huston (73) teilt erstmals eine sehr persönliche und lange gehütete Geschichte: Die Oscar-Preisträgerin spricht in einem Interview mit People über ihren Kampf gegen den Krebs, der sie im Jahr 2019 nach der Veröffentlichung von "John Wick: Chapter 3 – Parabellum" unerwartet überraschte. Die Diagnose sei "ein großer Schock" gewesen, gesteht die 73-Jährige. Heute – vier Jahre später – verkündet sie optimistisch, dass sie krebsfrei sei. "Ich habe es überlebt und ich bin stolz auf mich", erklärt die Schauspielerin. Damals habe sie die gute Nachricht still und privat gefeiert, indem sie einen Spaziergang durch ihren Garten gemacht und sich über das Leben gefreut habe.

Der Kampf gegen die Krankheit habe sie tief geprägt, so Anjelica. Sie habe gelernt, das Leben mit mehr Leichtigkeit zu nehmen und Situationen nicht mehr zu ernst zu betrachten. "Wenn sich eine Gelegenheit bietet, lache ich und versuche, keine große Sache daraus zu machen", teilt sie ihre Gedanken. Obwohl sie sich erst jetzt entschlossen habe, ihre Geschichte öffentlich zu machen, hoffe sie, andere Menschen zu inspirieren, die ebenfalls ähnliche Herausforderungen durchleben würden. "Das Reden darüber und das Feiern der Tatsache, dass man es geschafft hat – das ist wichtig", sagt sie weiter. Und betont, wie fragil das Leben sei, aber auch, wie wunderbar und groß die Welt sein kann, wenn man sich ihr offen stelle.

Anjelica ist nicht nur für ihre beeindruckende Karriere bekannt, sondern auch für ihr bewegtes Privatleben. Die Tochter des renommierten Regisseurs John Huston wuchs in Irland auf. Ihre Zeit dort hat sie nachhaltig geprägt. Seit vielen Jahren lebt sie auf einem Ranch-Anwesen in Kalifornien und genießt die Ruhe in der Natur. Ihre Beziehung zu Jack Nicholson (87), mit dem sie 17 Jahre zusammen war, sorgte einst für Schlagzeilen, doch mittlerweile spricht sie lieber darüber, wie sie das Leben in vollen Zügen genießt. Auch beruflich bleibt sie aktiv: Ab Mitte April wird sie in einer Adaption des Agatha-Christie-Krimis "Towards Zero" zu sehen sein – Signale für einen nahenden Ruhestand gibt es bei ihr keine. "Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen", betont sie im Interview.

Getty Images Anjelica Huston im Mai 2019

Anjelica Huston und Jack Nicholson bei der American Film Institute Gala 1983

