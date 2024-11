Die Hochzeitsplanung macht Pia Tillmann traurig und wütend

Eigentlich könnten Pia Tillmann (38) und ihr Verlobter Zico Banach (33) momentan nicht glücklicher sein! Im Juli beschlossen die Schauspielerin und ihr Partner, ihr restliches Leben gemeinsam beschreiten zu wollen. Die standesamtliche Hochzeit soll bereits im kommenden Monat stattfinden. Die große Feier wollen die Eltern eines gemeinsamen Kindes im nächsten Jahr nachholen. Die Hochzeitsplanung macht Pia jetzt aber offenbar mächtig zu schaffen – vor allem mit der Findung einer Location scheint es Probleme zu geben. "Ich hoffe einfach nur für uns, dass wir am Ende wirklich in der Location heiraten können, wo wir beide sagen: 'Das macht uns glücklich. Hier haben wir einen wunderschönen Tag'", berichtet sie ihren Fans auf Instagram. Sie fügt aber bedrückt hinzu: "Ich merke nämlich einfach gerade, dass mich das Ganze einfach runterzieht und so ein bisschen traurig macht." Pia glaubt aber auch, dass das triste Wetter zu ihrer traurigen Stimmung beiträgt. Die Gesamtsituation ärgere sie.

Vor allem die hohen Preise sind es, die Pia traurig und wütend stimmen. "Es ist teilweise wirklich unverschämt, was die Locations für Preise aufrufen, weil ich mir echt denke: 'Das finde ich in keinem Rahmen gerechtfertigt'", erklärt die Köln 50667-Bekanntheit im Netz. Dennoch verstehe sie, dass auch die Anbieter Geld verdienen wollen. Sie glaube aber, dass sich nur wenige Menschen diese Preise leisten können. "Leute da so auszunutzen wie so eine Weihnachtsgans, finde ich irgendwie schwierig", ärgert sich die 38-Jährige.

Pia und Zico lernten sich am Set der Kölner Daily Soap kennen und lieben. Vor rund zweieinhalb Jahren machten die beiden ihre Beziehung offiziell. Es folgte die Geburt des gemeinsamen Sohnes Pepe Moe im März dieses Jahres und ein romantischer Hochzeitsantrag im Urlaub. Gegenüber Vip schwärmte Zico von seiner baldigen Ehefrau in den höchsten Tönen: "Natürlich bin ich aufgeregt, also guck mal diese wunderschöne Frau an! Natürlich bin ich aufgeregt, wenn ich diese Frau heirate!"

Instagram / piatillmann Zicho Banach, Pepe Moe und Pia Tillmann im Mai 2024

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach im Oktober 2024

