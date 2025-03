Kourtney Kardashian findet Travis' Lebensstil zu anstrengend

Kourtney Kardashian (45) hat in der jüngsten Folge ihrer Reality-TV-Serie The Kardashians offen über die Herausforderungen in ihrer Ehe mit Travis Barker (49) gesprochen. Obwohl die beiden bereits seit Mai 2022 verheiratet sind, gaben sie sich Zeit, um ihren Alltag zusammenzuführen, und wohnten bis zur Geburt ihres Sohnes Rocky noch in getrennten Häusern. Doch Kourtney gestand: "Travis' Lebensstil ist ziemlich schnell. Er versucht, so viel wie möglich in einen Tag zu packen, während ich mein Leben eher verlangsamen möchte." Der Realitystar fühlt sich zu Hause am wohlsten, während Travis die Welt mit seinem Drang nach Aktivität umarmt.

Die Herausforderungen beschränken sich jedoch nicht nur auf das Tempo ihres Alltags. Kourtney und Travis haben sowohl ein gemeinsames Kind als auch jeweils drei Kinder, die sie aus früheren Beziehungen mit in ihre Ehe bringen. Die frisch vereinte Großfamilie erfordert viel Kompromissbereitschaft – sowohl bei der alltäglichen Routine als auch in der Wohnsituation. Die Reality-TV-Ikone erklärte, dass es "viel Arbeit" war, herauszufinden, wie sie als Familie zusammenleben können, besonders weil die Kinder so sehr an ihre eigenen Räume gewöhnt sind. Ihr Ziel ist es, einen neuen, gemeinsamen Ort zu schaffen, der sich für alle wie ein Zuhause anfühlt.

Travis und Kourtney kennen sich seit über zehn Jahren, bevor sich ihre Beziehung in eine romantische Richtung entwickelte. Fans der beiden lieben es, zu sehen, wie sie sich immer wieder unterstützen – sei es bei Travis' "Run Travis Run 5K"-Event in Los Angeles oder bei einem ausverkauften Konzert von Blink-182, wo Kourtney stets an seiner Seite steht. Die Reality-Darstellerin betonte, wie wichtig die gegenseitige Unterstützung für sie beide ist: "Es bedeutet alles, wenn er für mich da ist. Und ich weiß, dass es ihm genauso wichtig ist, dass ich ihn unterstütze." Auch wenn es Unterschiede gibt, steht für Kourtney und Travis ein Fakt außer Frage: Sie wollen vor allem eines – sich gegenseitig glücklich machen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrer Familie, Dezember 2024

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im August 2024

