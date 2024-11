Private Fotos: Kourtney Kardashian feiert Travis' Geburtstag

Kourtney Kardashian (45) gratulierte ihrem Mann Travis Barker (49) mit einem ganz besonderen Post zum Geburtstag. Die Unternehmerin teilte auf ihrem Instagram-Profil eine Reihe von Bildern, die ihre Beziehung zu dem Blink-182-Schlagzeuger zeigen. Mit "Alles Gute zum Geburtstag für die Liebe meines Lebens" betitelte sie ein Foto, bei dem man sie mit dem Musiker in einem Privatjet sieht. Die beiden halten sich innig küssend, mit verschlossenen Augen umschlungen. Travis kommentierte den Beitrag mit ebenso rührenden Worten: "Meine beste Freundin, ich liebe dich. Du bist es für immer."

Neben dem Kussfoto teilte Kourtney noch weitere Einblicke aus dem Privatleben des Paares, die es sichtlich verliebt an verschiedenen Orten der Welt zeigen. Auf einem Foto posieren die beiden in Badekleidung auf einer Jacht, während sie auf einem weiteren Schnappschuss im Skianzug vor einem verschneiten Hotel lachen. Auf einem anderen Bild schreitet die vierfache Mutter in einem schwarzen Bandeau-Minikleid händchenhaltend mit ihrem Mann, der einen lässigen Anzug ohne Hemd trägt, eine Treppe herunter. Die 45-Jährige postete außerdem ein süßes Video, auf dem Travis und sie zusammen an einem Klavier sitzend ein Duett spielen und sich nach ihrem kleinen Auftritt strahlend umarmen.

Erst kürzlich bot ein weiterer Geburtstag Anlass für eine Feier in der Familie: Kourtney und Travis' Sohn Rocky wurde nämlich ein Jahr alt. Das feierte das Paar mit einer großen Party im Disney California Adventure Park, bei der die Gäste mit einem Willkommensschild begrüßt wurden, auf dem "Baby Barker" geschrieben stand. Dazu gab es zahlreiche bunte Luftballons und Snacks im Micky-Maus-Stil, wobei die berühmte Zeichentrickfigur in Form eines Maskottchens natürlich auch nicht fehlen durfte. Rocky kam 2023 auf die Welt, ein Jahr nach der Hochzeit des Promi-Paares, das sich nach einer langjährigen Freundschaft Anfang 2021 zu daten begann.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Privatjet

Instagram / kourtneykardash Micky Maus, Rocky Thirteen und Travis Barker, November 2024

