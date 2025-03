Nächster Ausfall: Paola Maria fehlt heute bei "Let's Dance"

Was für bittere Neuigkeiten von Influencerin Paola Maria (31): Sie wird in der heutigen dritten Show von Let's Dance nicht antreten können. Wie die Produktion auf Instagram mitteilt, hat ihr Arzt jegliche sportliche Aktivität untersagt. "Leider wird Paola Maria aus gesundheitlichen Gründen in Show 3 nicht tanzen können. Ihr Arzt hat sie vorerst aus dem Verkehr gezogen", heißt es in dem Statement. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (44) wird sie beim nächsten Live-Auftritt also fehlen. Ob Paola in der kommenden Woche zurückkehren wird, bleibt nach aktuellem Stand unklar.

Die Krankheitssituation sorgte bereits öfter für Diskussionen: Die Internetbekanntheit ist nämlich nicht die erste Prominente, die in der laufenden Staffel aus gesundheitlichen Gründen pausieren muss. Bereits in der vergangenen Woche mussten Leyla Lahouar (28) und Jeanette Biedermann (45) krankheitsbedingt passen. In einem Instagram-Statement erklärte die Musikerin ihren Fans zu dem Zeitpunkt: "Es tut mir unendlich leid, ich hätte so gerne getanzt, aber ich habe seit Tagen hohes Fieber und einen riesen Infekt. Mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, so auf die Tanzfläche zu gehen."

Die Ausfälle bei "Let's Dance" sind wohl keine Überraschung, wenn man den körperlichen und mentalen Druck bedenkt, dem die prominenten Teilnehmer ausgesetzt sind. Leyla und Jeanette mussten sich nach ihrer krankheitsbedingten Pause schließlich besonders ins Zeug legen, um beim Training den Anschluss nicht zu verlieren. "Ich will es gut machen, ich will nichts vergessen und keine Fehler machen", hatte die Sängerin kürzlich gegenüber RTL erklärt. Die doppelte Anstrengung zeigte sich besonders darin, dass sie und ihre Tanzpartner versuchten, zwei Wochen Training in eine Woche zu packen.

ActionPress / Simon Pfaff "Let's Dance"-Kandidatin Leyla Lahouar

Getty Images Jeanette Biedermann beim Bunte New Faces Style Award 2024

