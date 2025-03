Leyla und Jeanette stehen bei "Let's Dance" unter Druck

Leyla Lahouar (28) und Jeanette Biedermann (45) fielen in der vergangenen Woche krankheitsbedingt bei Let's Dance aus. Die Reality-TV-Darstellerin und die Sängerin mussten die letzten sieben Tage beim Training deshalb besonders ranklotzen, um den Anschluss zu den anderen Promis nicht zu verlieren. Dessen sind sich die beiden Ladys bewusst. "Ich will es gut machen, ich will nichts vergessen und keine Fehler machen", erklärt Jeanette gegenüber RTL zu ihrer Situation.

Jeanette und Leyla trainierten die Woche zwar hart, jedoch immer mit dem Doppel-Druck im Hinterkopf. Während ihre Mitstreiter bereits die Studioluft schnuppern durften und schon eine Routine haben, fangen die beiden im Prinzip bei null an. "Wir haben in dieser Woche richtig gut gearbeitet. Wir haben versucht, zwei Wochen in die Formation reinzupacken", berichtet Leylas Tanzpartner Sergiu Maruster. Von Hand- und Fußkoordination bis zum Körpergefühl mussten Leyla und Sergiu alles auf eine Karte setzen.

In der zweiten Show rausfliegen wollen weder Leyla noch Jeanette – weshalb sie sich voll und ganz auf die Vorbereitungen konzentrierten. Das taten auch Osan Yaran und seine Tanzpartnerin Christina Hänni (35) noch vor Kurzem. Doch am Ende reichte es für den Komiker und die Profitänzerin nicht und sie mussten "Let's Dance" bereits nach der ersten Liveshow verlassen. Die Partnerin von Luca Hänni (30) war über ihr früheres Aus etwas enttäuscht – fand aber schnell Trost. "Mein Mäuschen [ihre Tochter] wieder in den Arm zu nehmen, war aber das süßeste Trostpflaster für die kurze Reise bisher", berichtete sie vergangene Woche auf Instagram.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und ihr "Let's Dance"-Partner Sergiu Maruster

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

