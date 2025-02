Nach Leyla: Jeanette Biedermann fällt bei "Let's Dance" aus

Die Let's Dance-Fans müssen am kommenden Freitag nun schon auf die zweite Kandidatin verzichten. Nach Leyla Lahouar (28) trifft es jetzt auch Jeanette Biedermann (45). In einem Instagram-Statement teilt die Sängerin ihren Fans mit, krankheitsbedingt auszufallen. "Es tut mir unendlich leid, ich hätte so gerne getanzt, aber ich habe seit Tagen hohes Fieber und einen riesen Infekt. Mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, so auf die Tanzfläche zu gehen", meint sie niedergeschlagen. Darüber hinaus wolle sie natürlich auch niemanden anstecken. Dennoch verspricht sie ihren Fans: "Ich werde Vollgas geben und mich ganz schnell genesen, dass ich nächste Woche wieder dabei sein kann."

Da auch Jeanette ausfällt, treten am Freitag nur zwölf Teams bei "Let's Dance" an. Realitystar Leyla muss, ebenfalls erkrankt, das Bett hüten. Per Instagram wandte sie sich traurig an ihre Community: "Mir geht es gesundheitlich wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe richtig Husten, Halsschmerzen und ich bin extrem am Schwitzen. [...] So krank war ich wirklich schon lange nicht mehr." Ihr Arzt habe ihr nahegelegt, auf die Tanzshow und grundsätzlich auf Sport zu verzichten. Besonders leid tue Leyla das aber für ihren Tanzpartner Sergiu Maruster. Der Profitänzer ist zum ersten Mal bei "Let's Dance" dabei und muss jetzt mindestens eine Woche länger auf seine erste richtige Liveshow mit einem prominenten Partner warten.

Mit der Show am Freitag wird es nun richtig ernst für die "Let's Dance"-Kandidaten, die sich vergangene Woche in der Eröffnungsshow vorstellten. Hier gab es aber erst einmal nur Gruppentänze zu sehen, denn die Paare wurden dann im Laufe der Sendung eingeteilt. Bewertungen gab es trotzdem schon – und diese fielen vor allem für Leyla eher mau aus. Nach einem Cha-Cha-Cha zusammen mit Simone Thomalla (59) und Paola Maria (31) bekam die Influencerin besonders von Juror Joachim Llambi (60) harsche Kritik: "Nee, das war nicht viel!" Das Urteil ging Leyla offenbar sehr nahe. Wie ihr Verlobter Mike Heiter (32) nach der Sendung im Netz offenbarte, musste sie abends im Hotel sogar weinen.

ActionPress / Simon Pfaff "Let's Dance"-Kandidatin Leyla Lahouar

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und ihr "Let's Dance"-Partner Sergiu Maruster

