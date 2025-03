Panne: Selena Gomez verkauft mehrfach Diamantring an Fans

Selena Gomez (32) hat ihre Fans mit einer kuriosen Panne überrascht. Im Rahmen ihrer Aktion "12 Days of Really Rare Stuff" verkaufte die Sängerin persönliche Gegenstände, um den Countdown zu ihrem kommenden Album "I Said I Love You First" zu feiern. Doch ein technisches Problem sorgte laut TMZ dafür, dass ihr berühmter diamantenbesetzter "B"-Ring gleich an mehrere Fans verkauft wurde. Der Ring, den Selena einst trug, um ihre Zusammenarbeit mit Benny Blanco (37) bekannt zu machen, ging für lediglich zehn Euro über den virtuellen Ladentisch – ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass der Schmuck ein maßgeschneidertes Design der Marke Jacquie Aiche ist und knapp 3.000 Euro wert sein soll.

Wie ein Insider gegenüber TMZ bestätigte, habe es ein Problem auf Selenas Website gegeben, wodurch gleich mehrere Käufer zuschlagen konnten. Tatsächlich wurde der Ring aber nur an eine Person verschickt – alle anderen mussten sich mit einer Entschuldigung und einer Entschädigung durch "spaßige Artikel" zufriedengeben, wie das Plattenlabel von Selena erklärte. Dennoch haben Fans weiterhin die Möglichkeit, besondere Stücke zu erwerben, da im Verlauf der Aktion weitere persönliche Gegenstände der Only Murders in the Building-Darstellerin angeboten werden. Die Aktion endet kurz vor der Veröffentlichung des Albums am 21. März.

Selena, die als Teenager durch Disney bekannt wurde, hat in den letzten Jahren oft betont, wie wichtig ihr der direkte Kontakt zu ihren Fans ist. Mit Aktionen wie diesen zeigt sie, wie viel ihr die Unterstützung ihrer Fans bedeutet. Ihr kommendes Album mit ihrem seit Dezember 2024 Verlobten Benny sorgt schon jetzt für große Erwartungen. Es soll nicht nur musikalisch neue Facetten zeigen, sondern auch einen noch intimeren Einblick in Selenas persönliche und künstlerische Welt gewähren.

Getty Images Selena Gomez im Februar 2025 in London

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2024

