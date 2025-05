Dank Kosmetiklinie: Selena Gomez erreicht Milliardärsstatus

Selena Gomez (32) hat offiziell den Sprung zur Milliardärin geschafft. Die Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin verdankt ihren neu gewonnenen Status vor allem ihrer Kosmetiklinie Rare Beauty, deren Wert laut HollywoodLife auf rund zwei Milliarden Dollar geschätzt wird. Allein im Jahr 2023 brachte ein flüssiges Rouge der Marke 70 Millionen Dollar Umsatz ein. Selena selbst hält einen Unternehmensanteil im Wert von einer Milliarde Dollar. Trotz der beeindruckenden Zahlen betonte die Only Murders in the Building-Darstellerin, dass es ihr bei Rare Beauty nie allein um finanzielle Gewinne gegangen sei, sondern um das Vermitteln von Selbstbewusstsein und positiven Botschaften. Auch in ihrer Musik- und Schauspielkarriere bleibt sie weiterhin aktiv und erfolgreich.

Doch Rare Beauty ist nicht ihre einzige Einnahmequelle. Bereits vor der Gründung der Marke verdiente Selena durch wertvolle Kooperationen mit Luxus- und Modemarken Millionen. So schloss sie 2017 einen lukrativen Vertrag mit Puma im Wert von 30 Millionen Dollar ab und arbeitete zuvor mit globalen Brands wie Coach und Louis Vuitton zusammen. Diese Partnerschaften haben ihr den Weg geebnet, ein weitreichendes Imperium aufzubauen. Gleichzeitig setzt Selena sich in Interviews immer wieder dafür ein, ihren Fans nahe zu bringen, dass wahre Schönheit und Selbstliebe nicht an äußeren Produkten hängen sollten.

Privat scheint Selena ebenso im Glück zu schwelgen. Zusammen mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) genießt die Unternehmerin eine Liebe, die sie als beständig beschreibt. Seit sie den ersten Schritt in der Beziehung wagte und ihre Gefühle gestand, baut das Paar auf einem soliden Fundament auf. Die Vielseitigkeit von Selena, die von der Musik über Schauspielerei bis hin zur erfolgreichen Unternehmerin reicht, unterstreicht ihren Ruf als Multitalent, das nicht nur ihre beruflichen Ziele erreicht, sondern auch in der Liebe Erfüllung gefunden hat.

Selena Gomez im Juni 2022

Selena Gomez und Benny Blanco

