Noch kein Termin: Benny Blanco plaudert Hochzeitsdetails aus

Benny Blanco (37) hat spannende Details zu seiner bevorstehenden Hochzeit mit Selena Gomez (32) enthüllt. Der Musikproduzent, der die Sängerin im Dezember letzten Jahres fragte, ob sie ihn heiraten wolle, sprach in einem Interview mit Today darüber, dass die Hochzeitsplanung noch nicht begonnen hat. Während Fans gespannt auf ein Datum warten, stellte Benny klar, dass bisher weder Einladungen verschickt noch ein Termin festgelegt wurde. "Wir haben Ed Sheeran (34) gesagt, dass er kommen wird, aber noch gibt es keinen festen Plan", erklärte er. Das Paar, das seine Verlobung mit einem funkelnden Ring bekannt gab, hatte stattdessen ihre Zeit genutzt, um ein gemeinsames Album mit dem Titel "I Said I Love You First" zu veröffentlichen.

Ursprünglich war das Album nicht geplant, sondern entstand spontan. "Wir haben einfach bei uns zu Hause angefangen, Musik zu machen, und plötzlich waren da ein, zwei, drei, vier Songs", verriet Benny. Besonders genoss er die Zusammenarbeit mit seiner Verlobten: "Sie war einfach eine Freude, mit der man arbeiten konnte, und am Ende des Tages konnte ich sie auch noch küssen." Ihr musikalisches Projekt feierte bereits im März Premiere und erhielt viel Aufmerksamkeit. Den klassischen Hochzeitstanz wird es bei der Feier übrigens nicht geben, wie Selena im Podcast "Table Manners" verriet. "Ich bin dafür einfach zu schüchtern", sagte die Schauspielerin und Sängerin. Dafür plant sie eine besondere Hommage an ihren Großvater, mit dem sie einen Tanz zu Ehren ihrer Mutter einlegen möchte.

Benny und Selena sind seit Dezember 2023 ein Paar und haben seitdem ihre Liebe nicht nur musikalisch gefeiert. Selena, die früher in Interviews offen über die Herausforderungen ihres Lebens sprach, betont immer wieder die Bedeutung von Familie und engen Beziehungen. Ihr Wunsch, ihrem Großvater bei der Hochzeit eine symbolische Rolle zu geben, spiegelt diese Werte wider. Auch Benny scheint seine private und berufliche Verbindung mit Selena gleichermaßen zu schätzen. "Das Leben könnte nicht besser sein", schwärmte er in seinem jüngsten Interview.

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025

