Bill Kaulitz stichelt gegen seinen Ex-Freund Marc Eggers

Bill Kaulitz (35) genießt sein neues Leben als Single in vollen Zügen. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass es zwischen dem Tokio Hotel-Star und Marc Eggers (38) aus und vorbei sein soll. Mittlerweile hat sich Bill schon wieder in die Datingszene gewagt und berichtet regelmäßig von seinen Eroberungen. Dennoch kann er sich einen kleinen Seitenhieb gegen seinen Verflossenen wohl nicht verkneifen. Auf TikTok postet Bill nun ein Video, in dem er ausgelassen die Hüften schwingt. Dazu schreibt er: "Nur weil es zwischen dir und ihm nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass es zwischen dir und seinen Freunden nicht klappen wird."

Seine Fans sind begeistert von Bills frechem Statement. "Oh ja, ich liebe diese Denkweise", lobt ein User. "Der getrennte Bill ist böse", schwärmt ein anderer. Die ersten Gerüchte um eine Liebelei zwischen Marc und Bill waren 2023 aufgekommen, als die beiden beim Knutschen auf dem Münchner Oktoberfest erwischt wurden. Über ein Jahr später, im November 2024, bestätigte der Sänger die Beziehung. Ihr Glück war aber nicht von Dauer – nur einen Monat darauf wurde über eine Krise spekuliert. Im Januar 2025 gab Bill schließlich bekannt, Single zu sein.

In dem Social-Media-Clip scheint Bill nicht unbedingt traurig über die Trennung zu sein – erst vor wenigen Tagen schlug er aber noch ganz andere Töne an. Bei einem Konzert in Köln zeigte sich der 35-Jährige sentimental und machte auf der Bühne Andeutungen auf seine Zeit mit Marc, der die nordrhein-westfälische Großstadt sein Zuhause nennt. "Ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Lieder über Köln. Ich kann auch ein paar, ich wäre ja fast Kölnerin geworden", sprach er laut Bild ins Mikrofon und führte weiter aus: "Das ist jetzt doch nicht passiert, aber fast. Ich habe schon ein paar Lieder auswendig gelernt, aber ich habe sie wieder vergessen. Manchmal ist Vergessen ganz gut."

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Marc Eggers im Oktober 2019 in Köln

