John Miller hat kein Probleme mit Jen und Bens Beziehung

Jennifer Garner (52) und ihr Partner John Miller scheinen sich nicht von Gerüchten beeindrucken zu lassen. Wie ein Insider dem Magazin Us Weekly verriet, ist die Beziehung der beiden "stabil". John, der CEO der Cali Group, stört sich weder an Jennifers Fokus auf ihre drei Kinder, die sie mit Ex-Mann Ben Affleck (52) großzieht, noch ist er eifersüchtig auf deren enges Verhältnis. "[John] übernachtet oft bei ihr Zuhause. Die Art und Weise, wie er über sie spricht, ist unverändert", so die Quelle weiter. Von einer offiziellen Statusänderung des Paares, das sich im Jahr 2018 kennengelernt hat, sei bisher keine Rede.

Jennifer, die nach ihrer Scheidung von Ben stets um ein harmonisches Co-Parenting bemüht war, hält weiterhin eine enge Bindung zu ihrem Ex-Mann aufrecht. Dies hat in der Vergangenheit zu Spekulationen geführt, insbesondere nachdem die beiden mehrfach zusammen gesichtet wurden, kurz nachdem Ben seine Ehe mit Jennifer Lopez (55) beendet hatte. Nahestehende Personen betonen jedoch, dass zwischen den beiden Schauspielern ausschließlich freundschaftliche Gefühle bestehen. Bereits in der Vergangenheit lobten die beiden öffentlich ihren gegenseitigen Respekt und ihre Einigkeit bei der Erziehung ihrer drei Kinder.

Auch wenn frühere Berichte nahelegten, dass John mit dieser Dynamik zwischen Jennifer und Ben hadern könnte, deuten die aktuellen Aussagen auf das Gegenteil hin. Der Unternehmer soll kein Problem mit dem arrangierten Familienmodell haben, solange die Kinder weiterhin an erster Stelle stehen. Dass die beiden Hollywood-Schauspieler trotz ihrer Scheidung ein Vorbild für gelungenes Co-Parenting sind, wird immer wieder hervorgehoben – genauso wie Jennifers unverbrüchliche Unterstützung für ihren Ex-Mann in schwierigen Lebensphasen. Gleichzeitig bleibt sie an der Seite von John, mit dem sie schon seit einigen Jahren sehr glücklich zu sein scheint.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

Getty Images Jennifer Garner, November 2024

