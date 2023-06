So klappt Co-Parenting bei Jennifer Garner und Ben Affleck

Sie ziehen für ihre Kinder an einem Strang! Jennifer Garner (51) und Ben Affleck (50) waren 13 Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen, bevor sie sich 2018 schließlich scheiden ließen. Das Sorgerecht für ihre drei gemeinsamen Kinder Violet Anne, Seraphina Rose und Samuel teilen sich die beiden Schauspieler bereits seit ihrer Trennung. Und offenbar kommen Jennifer und Ben auch super mit dem Co-Parenting klar!

In einem Interview für Variety plauderte die 51-Jährige mit Sheryl Lee Ralph über ihre Familiensituation. "Du hast etwas getan, was ich auch getan habe – eine gesunde Beziehung zu dem Ex aufrechtzuerhalten, um die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Kinder zu gewährleisten", betonte die Emmy-Gewinnerin – Jennifer stimmte ihr daraufhin nickend zu. Offenbar funktioniert ihr Co-Parenting mit Ben tatsächlich gut: "Das ganze Chaos der Elternschaft, es ist ein Geschenk."

Mittlerweile ist die "30 über Nacht"-Darstellerin wieder neu vergeben – an den Unternehmer John Miller. Wie ein Insider gegenüber Radar verriet, sei Jennifers Ex Ben total begeistert von ihrer neuen Beziehung: "Er freut sich sehr, dass Jen einen Mann gefunden hat, der sie glücklich macht, der sie gut behandelt und der respektvoll mit den Kindern umgeht."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner bei der Vanity Fair Oscar Party 2014

Getty Images Violet Garner und Jennifer Garner auf einem Event

Getty Images Jennifer Garner bei der Premiere von "The Adam Project"

