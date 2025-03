Neue Unterlassungsklage: Pietro Lombardi droht Sarah Engels

Pietro Lombardi (32) hat die Schnauze voll: In seiner Instagram-Story präsentiert er den Umschlag eines neuen Anwaltsschreibens, das bei ihm und seiner Partnerin Laura Maria Rypa (29) eingetrudelt ist. Darin werden sie wiederholt aufgefordert, eine Unterlassungsklage bezüglich der Erwähnung von Pietro und Sarah Engels (32) gemeinsamen Sohns in der Öffentlichkeit zu unterschreiben. Der Sänger stellt klar: Er werde es nicht unterzeichnen und möchte auch nicht, dass Laura es tut. Nun holt er zum Gegenschlag aus. "Wir können gerne vor Gericht gehen, dann könnt ihr gerne argumentieren, was ihr die ganzen Jahre gemacht habt. [...] Ihr solltet euch in Grund und Boden schämen", wettert er gegen Sarah und ihren Mann Julian Engels (31).

Der einstige DSDS-Star macht deutlich, dass er Sachen gegen die beiden in der Hand habe, mit denen er an die Öffentlichkeit gehen werde, wenn der Anwaltsterror nicht aufhöre. Er teilt eine Redewendung über Beziehungen, die nach außen den Anschein machen, perfekt zu sein: "Diese Beziehungen haben die meisten Leichen im Keller. Und vertraut mir: Lasst mich nicht diese Leichen rausholen." Er vermittelt den Eindruck, dass er Beweise habe, die ihnen Probleme machen könnten. "Ich will es gar nicht machen. Ich gönne euch euer Glück. Aber ob das Glück wirklich so ist, wie ihr es darstellt, sei dahingestellt", fügt er hinzu. Er wolle einfach nur, dass seine Ex und ihr Partner die Mutter seiner beiden kleineren Söhne in Ruhe lassen. "Lasst einfach diese Briefe. Ihr macht euer Ding, wir machen unser Ding. Es hat doch alles funktioniert, die letzten sechs, sieben Wochen", bittet er erneut und appelliert an Sarah, an das Wohl des gemeinsamen Kindes zu denken. "Laura und ich sind von Herzen bereit, uns mit euch an einen Tisch zu setzen und alle Diskrepanzen beiseitezustellen", beendet er seine Ansprache und ergänzt noch, dass seine Laura in Bezug auf Alessio niemals etwas Unrechtes getan habe.

Die erste Unterlassungsklage gegen die 29-Jährige flatterte Anfang Februar im Hause Rypa-Lombardi ein. Pietro meldete sich daraufhin völlig schockiert im Netz. Für ihn sei es komplett unverständlich, wieso die "Für immer"-Interpretin gegen seine Verlobte, die nur das Beste für die Kinder wolle, rechtlich vorgeht. "Dieser Frau schickst du eine Unterlassungsklage, dass sie nicht mehr den Namen deines Sohnes in den Mund nehmen darf. Der Frau, die mit deinem Sohn spielt, für ihn da ist, wenn ich nicht da bin, die mit ihm Hausaufgaben macht, die mit ihm einkaufen geht, die ihn liebt, wie ihr eigenes Kind", machte der 32-Jährige seiner Wut gegen seine Ex Luft.

Getty Images Laura Maria Rypa, August 2023

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

